Пляжная ретро хижина: продают домик у моря, который так и манит к себе
Источник:Realestate
Старинный пляжный домик расположен в популярном пригороде Голд-Коста, где постоянно собираются отдыхающие. До моря идти всего 150 метров.
В старинном доме входят две спальни и две ванные комнаты. Домик продают с ценой более 995 тысяч долларов.
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Жилье требуется обновление
"Наслаждайтесь жизнью у моря в этом винтажном пляжном коттедже примерно 1950-х годов, на первоклассном участке площадью 584 квадратных метра", – пишут в объявлении.
Хотя дом уже стар, он является хорошей основой для нового жилья. Агент по недвижимости Дэвид Стрингер говорит, что последний раз дом продавали недавно – в сентябре 2017 года за 580 тысяч долларов США.
"Эта недвижимость считается покупкой начального уровня, стоимость которой базируется только на цене за землю. Вы можете отремонтировать хижину или снести ее и построить на этом месте новое жилье. Также есть возможность получать пассивный доход - сдавать жилье в аренду серфингистам", – рассказал Дэвид.
В хижине есть гостиная и обеденная зона, солнечная комната, крытый задний дворик. Также обустроена стоянка для шести транспортных средств с учетом двойного гаража и паркоместа под навесом. На территории также есть два старых сарая.
Сейчас недвижимость сдают в аренду за 550 долларов в неделю. Пригород Голд-Коста сейчас стремительно развивается, поскольку местные понимают ценность пляжного пригорода.
Средняя цена на дома составляет 1,5 миллионов долларов США. За последние три года стоимость выросла на 83 процента.