Больше воздуха: дизайнер раскрыла еще один секрет дорогого интерьера
Для того чтоб интерьер выглядел актуально, стильно и дорого, нужно учитывать несколько важных правил и рекомендаций.
Источник:Инстаграм Виктории Дворжанской
Одним из секретов дорогого интерьера является ощущение пространства и больше воздуха в нем – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.
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Воздух! Ощущение пространства,
– назвала еще один секрет дорогого интерьера Дворжанская.
Как создать эффект большого пространства
- Зеркала, зеркальные стены, двери, панно. По словам дизайнера интерьера, чем крупнее будут эти элементы – тем эффектнее прием.
- Глянцевые стены, пол и мебель. Дворжанская уточнила, что глянцевая плитка, натуральный камень, глянцевый шпон и лак на мебели сделают интерьер дороже.
- Системы хранения до потолка.
- Светлые (близкие к белым ) оттенки.
- Минимальное количество горизонтальных поверхностей, полочек и лишней мебели.
Глянцевые поверхности делают интерьер дороже / Фото pinterest
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Пространство нужно увеличивать во входных зонах и санузлах просто потому, что обычно они не большого размера. То есть чисто из практичных соображений. Но увеличивая и без того большие спальни и гостиные, есть шанс оказаться в холодном и бездушном помещении,
– уточнила Виктория Дворжанская.
Для того чтобы избежать описанной ситуации, она рекомендует использовать противоположные эффекты в таком же количестве:
- Матовые поверхности.
- Текстиль без блеска.
- Текстуры камня и дерева.
- Крупные растения в крупных вазона.
- Локальное освещение зон и разные световые сценарии в интерьере.
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