Для того чтоб интерьер выглядел актуально, стильно и дорого, нужно учитывать несколько важных правил и рекомендаций.

Одним из секретов дорогого интерьера является ощущение пространства и больше воздуха в нем – рассказала дизайнер интерьера Виктория Дворжанская.

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Воздух! Ощущение пространства,

– назвала еще один секрет дорогого интерьера Дворжанская.

Как создать эффект большого пространства

Зеркала, зеркальные стены, двери, панно . По словам дизайнера интерьера, чем крупнее будут эти элементы – тем эффектнее прием.

. По словам дизайнера интерьера, чем крупнее будут эти элементы – тем эффектнее прием. Глянцевые стены, пол и мебель . Дворжанская уточнила, что глянцевая плитка, натуральный камень, глянцевый шпон и лак на мебели сделают интерьер дороже.

. Дворжанская уточнила, что глянцевая плитка, натуральный камень, глянцевый шпон и лак на мебели сделают интерьер дороже. Системы хранения до потолка.

Светлые (близкие к белым ) оттенки.

Минимальное количество горизонтальных поверхностей, полочек и лишней мебели.

Глянцевые поверхности делают интерьер дороже / Фото pinterest

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Пространство нужно увеличивать во входных зонах и санузлах просто потому, что обычно они не большого размера. То есть чисто из практичных соображений. Но увеличивая и без того большие спальни и гостиные, есть шанс оказаться в холодном и бездушном помещении,

– уточнила Виктория Дворжанская.

Для того чтобы избежать описанной ситуации, она рекомендует использовать противоположные эффекты в таком же количестве: