Більше повітря: дизайнерка розкрила ще один секрет дорогого інтер'єру
Для того щоб інтер'єр виглядав актуально, стильно і дорого, потрібно враховувати кілька важливих правил і рекомендацій.
Джерело:Інстаграм Вікторії Дворжанської
Одним із секретів дорогого інтер'єру є відчуття простору і більше повітря в ньому – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.
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Повітря! Відчуття простору,
– назвала ще один секрет дорогого інтер'єру Дворжанська.
Як створити ефект великого простору
- Дзеркала, дзеркальні стіни, двері, панно. За словами дизайнерки інтер'єру, чим більшими будуть ці елементи – тим ефектніший прийом.
- Глянцеві стіни, підлога і меблі. Дворжанська уточнила, що глянцева плитка, натуральний камінь, глянсовий шпон і лак на меблях зроблять інтер'єр дорожчим.
- Системи зберігання до стелі.
- Світлі (близькі до білих) відтінки.
- Мінімальна кількість горизонтальних поверхонь, поличок і зайвих меблів.
Глянцеві поверхні роблять інтер'єр дорожчим / Фото pinterest
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Простір потрібно збільшувати у вхідних зонах і санвузлах просто тому, що зазвичай вони невеликого розміру. Тобто чисто з практичних міркувань. Але збільшуючи і без того великі спальні і вітальні, є шанс опинитися в холодному і бездушному приміщенні,
– уточнила Вікторія Дворжанська.
Для того щоб уникнути описаної ситуації, вона рекомендує використовувати протилежні ефекти у такій же кількості:
- Матові поверхні.
- Текстиль без блиску.
- Текстури каменю і дерева.
- Великі рослини у великих вазона.
- Локальне освітлення зон і різні світлові сценарії в інтер'єрі.
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