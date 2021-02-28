Для того щоб інтер'єр виглядав актуально, стильно і дорого, потрібно враховувати кілька важливих правил і рекомендацій.

Одним із секретів дорогого інтер'єру є відчуття простору і більше повітря в ньому – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Дворжанська.

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Повітря! Відчуття простору,

– назвала ще один секрет дорогого інтер'єру Дворжанська.

Як створити ефект великого простору

Дзеркала, дзеркальні стіни, двері, панно. За словами дизайнерки інтер'єру, чим більшими будуть ці елементи – тим ефектніший прийом.

Глянцеві стіни, підлога і меблі. Дворжанська уточнила, що глянцева плитка, натуральний камінь, глянсовий шпон і лак на меблях зроблять інтер'єр дорожчим.

Системи зберігання до стелі.

Світлі (близькі до білих) відтінки.

Мінімальна кількість горизонтальних поверхонь, поличок і зайвих меблів.

Глянцеві поверхні роблять інтер'єр дорожчим / Фото pinterest

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Простір потрібно збільшувати у вхідних зонах і санвузлах просто тому, що зазвичай вони невеликого розміру. Тобто чисто з практичних міркувань. Але збільшуючи і без того великі спальні і вітальні, є шанс опинитися в холодному і бездушному приміщенні,

– уточнила Вікторія Дворжанська.

Для того щоб уникнути описаної ситуації, вона рекомендує використовувати протилежні ефекти у такій же кількості: