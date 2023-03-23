Дорогой ли ремонт в 2023: как изменились цены на строительные материалы

Даже в такие сложные времена следует находить ресурсы для воплощения своих планов и мечтаний. Поэтому ремонт в новом доме или обновление старой квартиры будет хорошей идеей порадовать себя и родных.

Прежде чем приступать к работе, следует тщательно изучить рынок и запастись ресурсами. О том, как изменились цены на строительные материалы и работы с начала 2023 года, рассказываем дальше.

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Сколько стоит ремонт в 2023 году

Цены на рынке продолжают расти и связано это с рядом факторов: ростом доллара, повышением стоимости логистики как в стране, так и за ее пределами из-за блокирования портов, потерями в сфере производства стройматериалов.

В частности, значительное влияние на рынок оказало закрытие ряда предприятий на оккупированных территориях или там, где продолжаются боевые действия. Импортировать зарубежные продукты логистически дорого, поэтому желающие перемен украинцы уже более года чувствуют постоянный рост цен в сфере стройматериалов.

По сравнению с довоенными показателями, ремонт среднего класса обойдется на 25 – 35% дороже, чем год назад. В долларе цена практически не изменится. Куда сильнее ощутят влияние войны желающие сделать ремонт премиум-класса, а все из-за трудностей с закупкой и доставкой материалов из-за границы и привязки к валюте.

Сколько стоит ремонт в 2023 году / Фото Pexels

Рынок меняется постоянно, так что даже за последние два месяца эксперты заметили значительные сдвиги. Следовательно, цены на основные строительные материалы с 1 января по 1 марта выросли следующим образом:

шпатлевка на 4,5%;

штукатурка – на 8%;

грунтовка не выросла;

бетон-контакт на 11%;

кирпич и керамоблок не изменились;

газоблок на 6%;

гидроизоляция на 7,5%;

клей для плитки 13%;

пена-клей и герметики на 10%;

гипсокартон не поднялся в цене;

базальтовая вата на 7,5%;

битумная черепица на 17,5%;

металлочерепица на 7,5%;

брус на 17,5 %;

песок и щебень не выросли;

бетон без изменений.

Всего за последние 2 месяца в среднем цены на материалы выросли на 5,5%. Также изменились и расценки на строительные работы: