Доступная ипотека 7%: сколько кредитов на жилье получили украинцы

В Украине по состоянию на 26 июля 2021 года подписано 614 кредитных договоров. Общая сумма составила 522,1 миллиона гривен.

В основном сделки касались вторичного жилья, однако были варианты и на первичном рынке недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека 7%" Государственная программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским и разработанная Министерством финансов. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.

Какое жилье пользуется спросом

В рамках программы "Доступная ипотека 7%" украинцы выбрали:

78,95% – варианты на вторичном рынке;

21,05% – первичный рынок.

Сейчас банки рассматривают еще 947 заявок на сумму 812,95 миллиона гривен. Среди них: 20,37% – первичный рынок, 79,63% – вторичный.

Украинцы по программе выбирают жилье на вторичном рынке / Фото Pixabay

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Регионы-лидеры

Принять участие в программе "Доступная ипотека 7%" можно в 23 регионах Украины, в том числе Киеве.

Регионами-лидерами на прошлой неделе стали:

Город Киев (33,9%).

Киевская область (30%).

Харьковская область (6,3%).

Львовская область (5,8%).

Ровенская область (4,2%).

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины