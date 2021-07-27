Доступная ипотека 7%: сколько кредитов на жилье получили украинцы
Источник:24 канал
В Украине по состоянию на 26 июля 2021 года подписано 614 кредитных договоров. Общая сумма составила 522,1 миллиона гривен.
В основном сделки касались вторичного жилья, однако были варианты и на первичном рынке недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
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Что такое "Доступная ипотека 7%"Государственная программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским и разработанная Министерством финансов. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.
Какое жилье пользуется спросом
В рамках программы "Доступная ипотека 7%" украинцы выбрали:
- 78,95% – варианты на вторичном рынке;
- 21,05% – первичный рынок.
Сейчас банки рассматривают еще 947 заявок на сумму 812,95 миллиона гривен. Среди них: 20,37% – первичный рынок, 79,63% – вторичный.
Украинцы по программе выбирают жилье на вторичном рынке / Фото Pixabay
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Регионы-лидеры
Принять участие в программе "Доступная ипотека 7%" можно в 23 регионах Украины, в том числе Киеве.
Регионами-лидерами на прошлой неделе стали:
- Город Киев (33,9%).
- Киевская область (30%).
- Харьковская область (6,3%).
- Львовская область (5,8%).
- Ровенская область (4,2%).
Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины