Здебільшого угоди стосувалися вторинного житла, однак були варіанти й на первинному ринку нерухомості. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

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Що таке "Доступна іпотека 7%" Державна програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським та розроблена Міністерством фінансів. Вона розрахована на тих, хто потребує поліпшення житлових умов. Предметом іпотеки може бути квартира або приватний будинок, побудовані не раніше 2018 року.

Яке житло має попит

В рамках програми "Доступна іпотека 7%" українці вибрали:

78,95% – варіанти на вторинному ринку;

21,05% – первинний ринок.

Наразі банки розглядають ще 947 заявок на суму 812,95 мільйона гривень. Серед них: 20,37% – первинний ринок, 79,63% – вторинний.

Українці за програмою обирають житло на вторинному ринку / Фото Pixabay

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Регіони-лідери

Взяти участь у програмі "Доступна іпотека 7%" можна у 23 регіонах України, в тому числі місті Києві.

Регіонами-лідерами минулого тижня стали:

Місто Київ (33,9%).

Київська область (30%).

Харківська область (6,3%).

Львівська область (5,8%).

Рівненська область (4,2%).

Розвиток державної програми "Доступна іпотека під 7%" / Інфографіка Міністерства фінансів України​