Компактные и удобно расположенные комплексы позволяют чувствовать себя гармонично, уверенно и в полной безопасности. Этим критериям соответствует ЖК "Компаньон" во Львове от "Корпорации Недвижимости РИЕЛ".
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Что такое ЖК "Компаньон"
"Корпорация Недвижимости РИЕЛ" предлагает жизнь в зеленом уголке Львова. ЖК "Компаньон" – это 2 дома по 3 секции малой этажности, низкая плотность населения и свободные паркоместа.
ЖК "Компаньон" – идеальный выбор для семьи / Фото riel
Одна из особенностей комплекса – близость к инфраструктурным объектам. Всего за 15 минут на автомобиле вы окажетесь в центре Львова, а за 7 – 8 минут – в самом большом ТРЦ Западной Украины. Добраться до рынков и гипермаркетов можно за 5 минут, а до аквапарка и стадиона "Арена Львов" – за 10.
Не все хотят ездить в центр города за покупками, к врачу или парикмахеру. Застройщики тоже это понимают, и в новых жилых комплексах первые этажи оборудованы под коммерческие проекты, где вы можете открыть свою парикмахерскую, магазин, лекарственное учреждение, магазин или обустроить себе офис,
– рассказала консультант "Корпорации Недвижимости РИЕЛ" Ирина Паночко.
ЖК "Компаньон" – это удобная и комфортная жизнь / Фото riel
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ЖК "Компаньон" – это идеальный выбор для каждой семьи / Фото riel
Удобный и комфортный ЖК "Компаньон": смотрите видео
ЖК "Компаньон" от "РІЕЛ" – это:
- доступная цена;
- тишина и уют;
- низкая плотность населения;
- близость к природе;
- территория для отдыха и зоны барбекю;
- детские и спортивные площадки;
- парковочные места для автомобилей.
Как будет выглядеть ЖК "Компаньон" от "Корпорации Недвижимости РИЕЛ" / Фото riel:
Чтобы узнать подробнее о ЖК "Компаньон" и приобрести квартиру, обращайтесь к представителям "Корпорации Недвижимости РИЕЛ".