Квартиры-студии имеют как преимущества, так и недостатки. Подробно о них рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.
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Особенности квартиры-студии
Главным преимуществом и одновременно основным недостатком квартиры студии является возможность спланировать спальню, кухню и гостиную на одной площади. Обычно студиями являются однокомнатные квартиры, однако встречаются и другие варианты, где есть несколько комнат, а кухня объединена с гостиной.
Какие преимущества имеют квартиры-студии
В основном квартира-студия рассчитана на проживание одного человека или молодой пары.
Подобное жилье имеет следующие плюсы:
- Одно пространство – один стиль. Планировка дает возможность оформить объект стильно, но при этом недорого.
- Компактность позволяет рационально использовать каждый квадратный метр жилья.
Все на виду. Поскольку квартиры-студии не имеют перегородок, все необходимое – всегда под рукой.
- Помещение для творчества. Освещение и акустика в квартирах-студиях обеспечивает им популярность среди творческих людей.
- Финансовый вопрос. Квартиры-студии стоят дешевле, чем жилье с отдельными комнатами. То же самое можно сказать о коммунальных услугах – они обходятся дешевле благодаря небольшой квадратуре.
Квартиры-студии стоят дешевле, чем обычные / Фото riel
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Недостатки квартиры-студии
Основным минусом считается отсутствие личного пространства. Это касается не только семей с ребенком, но и пар, имеющих разный режим дня.
Также недостатками являются:
- ароматы, которые распространяются из кухни-студии по всему пространству;
- необходимость подбирать компактную мебель;
- отсутствие площади под места для хранения (когда шкафы негде поставить) и кровати.
В квартирах-студиях чаще всего используют встроенную или многофункциональную мебель.
В квартиры-студии подбирают многофункциональную мебель / Фото riel
Где выгодно купить квартиру-студию
Корпорации Недвижимости РИЕЛ предлагает современные ЖК, где можно выгодно приобрести качественные квартиры-студии в Киеве и Львове.
Квартира площадью 25 квадратных метров, где есть классическая кухня-студия с перегородкой, отделяющей зону приготовления пищи от спального места. В объекте также есть прихожая и отдельный санузел с ванной. Это вариант, где хватит места и для большой кровати, и для кухонного гарнитура.
ЖК Riel City от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Квартира площадью 34 квадратных метра, где есть прихожая, гардеробная комната и балкон. Планирование позволяет сделать в жилье несколько зон: обеденную, кухонную и спальню. Кроме того, это светлая и просторная квартира.
ЖК "Шенген" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
В квартире площадью 30 квадратных метров есть особенность – кухня удобно вынесена в отдельную нишу, поэтому отделена от жилой зоны. Кроме того, в комнате достаточно места для дивана и обеденной зоны, а в прихожей можно установить шкаф для одежды.
ЖК "Містечко Підзамче. Вежа" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Прямоугольная квартира площадью 33 квадратных метра имеет четко выделенную кухонную, обеденную и спальную зону, а также место для хранения одежды. Кроме того, есть еще две зоны, которые можно использовать на свой вкус.
ЖК "Голоські Кручі" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel
Квартира площадью 31 квадратный метр имеет большой санузел, место под встроенный шкаф или гардероб. Планировка жилья позволяет комфортно распределить пространство на зоны и разместить все необходимое.
ЖК "Берег Дніпра" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel