Украинцы получили 300 миллионов гривен на ипотеку под 7%: где покупают жилье

В Украине по состоянию на 31 мая 2021 подписан 351 кредитный договор по программе "Доступная ипотека под 7%". Еще 667 заявок на участие сейчас рассматриваются.

Суммарно предоставлено кредитов на 297,3 миллиона гривен. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

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Что такое "Доступная ипотека под 7%" Государственная программа, которую разработало Министерство финансов. Ее цель – удешевление стоимости ипотечных кредитов для украинцев. Программа рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, которые построены не ранее 2018 года.

Какое жилье пользуется спросом

Украинцы, которые подписали договора, выбирали:

24,28% недвижимость на первичном рынке;

75,72% жилье на вторичном рынке.

Также банки рассматривают 667 заявок на участие в программе "Доступная ипотека под 7%" на 587,2 миллиона гривен. Среди них 21,38% – первичный рынок и 78,62% – вторичный.

Большинство украинцев берут кредиты на вторичное жилье / Фото 24 канал

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Где работает программа

В программе "Доступная ипотека под 7%" участвуют 22 региона, в том числе город Киев.

Самыми активными на прошлой неделе оказались:

город Киев – 36,7%;

Киевская область – 28,3%;

Харьковская область – 6,9%;

Львовская область – 5,5%;

Ровенская область – 4,2%.

Развитие государственной программы "Доступная ипотека под 7%" / Инфографика Министерства финансов Украины

Решение о предоставлении кредита принимает банк, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

Программа "Доступная ипотека под 7%" становится все более популярной / Фото 24 канал