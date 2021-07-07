Эти два пункта порой мешают многим украинцам воспользоваться программой. Подробнее рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.
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Первый взнос
По словам Гапона, этот вопрос сегодня решают банки, однако пункт все же требует доработки.
Когда мы говорим о минимальном первом взносе в 15%, а банк настаивает, что у него старт от 25%, это вводит в заблуждение заемщика. Поэтому мы рассматриваем возможность введения какой-то вилки, то есть от 15% до какого-то предела, но с условием, что при желании клиент может превысить верхний предел,
– пояснил он.
Условия по первому взносу за ипотеку хотят изменить / Фото 24 канал
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Что не так с "возрастом" жилья
Андрей Гапон пояснил, что требование к "возрасту" жилья не позволяет получить ипотеку многим украинцам. Особенно остро этот вопрос стоит в регионах, где очень мало недвижимости, которая соответствовала бы таким параметрам.
Поэтому мы собираемся пересмотреть требование к возрасту зданий в сторону его увеличения. На сколько – пока сказать сложно. Сейчас собираем данные из регионов, которые позволят сделать это повышение эффективным. Скорее всего, будем оперировать к какому-нибудь году, в котором произошел бум в строительстве,
– уточнил он.
О том, как работает программа "Доступное жилье 7%", и скольким украинцам уже удалось получить кредит на недвижимость, читайте здесь.