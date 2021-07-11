Доступное жилье: кто может претендовать на дешевую ипотеку в Украине

В Украине, для того чтобы стать участником программы "Доступная ипотека 7%", необходимо соответствовать нескольким критериям. Речь идет о возрасте заемщика, уровне его дохода и жилищных условиях, в которых он проживает.

Также есть условие по возрасту жилья, которое приобретается. Подробнее рассказал исполнительный директор Фонда развития предпринимательства Андрей Гапон.

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Кому подходит программа "Доступная ипотека 7%"

Для того чтобы стать участником программы, необходимо соответствовать нескольким требованиям.

Первое касается возраста: на дату окончания срока ипотечного кредита заемщику не должно исполниться более 70 лет. Во-вторых, заемщик или члены его семьи не должны владеть недвижимостью, превышающей нормативную площадь – 50 квадратных метров на семью из одного или двух человек и +20 квадратных метров на каждого следующего члена,

– отметил Гапон.

Он пояснил, что имеет значение совокупный доход семьи. Для участия в программе он не должен превышать 10-кратный размер средней зарплаты в регионе. При этом минимального предела не существует – его определяет выбранный банк. Это может быть как 14 тысяч гривен, так и 20 – 25 тысяч гривен.

Чаще всего, по словам Андрея Гапона, в программе участвуют люди 35 лет (60%), 35 – 50 лет (36%) и старше 50 лет (4%).

Преимущественно за кредитами обращаются мужчины / Фото Pixabay

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Требования к недвижимости

Андрей Гапон отметил, что по программе можно приобрести как готовую квартиру или дом, так и имущественные права на квартиру в новостройке или же строить собственный дом. Но жилью должно быть не более трех лет.

Он признал, чтоограничивает многих заемщиков. Это связано с тем, что в некоторых регионах практически нет недвижимости, которая бы соответствовала этому условию. Этот

Еще одним требованием является предельная стоимость жилья. Она должна быть до 2 миллионов гривен. Однако, по словам Гапона, на сегодняшний день средний чек по программе – 700 – 800 тысяч гривен. Поэтому в ближайшее время лимит увеличивать не будут.

Средняя стоимость недвижимости, которую покупают в ипотеку, 700 – 800 тысяч гривен / Фото Pixabay