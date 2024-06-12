"Никогда раньше не видела": этот дом в британском городе высмеяли за душ на кухне

Семейный полуквартирный дом в Ланкастере уже продали, но его продолжают активно обсуждать в интернете. Пользователи шокированы из-за кухни, в которой стоит душевая кабина.

Этот узкий дом, который занимает четыре этажа. Спальни расположены на втором и четвертом этажах. В доме есть даже погреб в подвале и огромный сад. И это все стоило 275 тысяч фунтов (более 340 тысяч долларов).

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Душ на кухне – изюминка, которая шокировала всех

Дизайн интерьера немного устаревший – напоминает стиль 1960-70-х годов. Однако на декор никто не обращает внимания, потому что на кухне есть одна деталь, которая затмевает все. В углу возле зоны приготовления пищи расположена душевая кабина. Такое дизайнерское решение вызвало оживленные обсуждения в интернете.

"Я могу честно сказать, что никогда раньше не видела душ на кухне", "Я обменяю на это счастливый обед", – написали пользователи.

В кухонном уголке есть душ / Фото Jam Press

В объявлении о душе на кухне не отмечали. Однако указано, что на одном из верхних этажей есть большая ванная комната. Непонятно, почему владельцы не сделали душ там.

Также говорится о том, что дом расположен в хорошем жилом районе, "всего в 10 минутах ходьбы от центра города". К собственности принадлежит сад, что называют редкостью в городе.

На нескольких фото видно, что дом немного в запущенном состоянии. В объявлении об этом написано: "Каменная резиденция ожидает полной реконструкции".