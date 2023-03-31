Душ или ванна: нетрадиционный подход к решению банальной проблемы

Эта дилемма постигнет многих владельцев новой квартиры, находящихся на этапе планирования ремонта, или тех, кто решается на капитальные изменения в старом доме.

Если вы все еще сомневаетесь, спешим лишить вас навязчивой проблемы. В нашем материале рассказываем, как выбрать лучшее решение для вашей квартиры.

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Что выбрать: душ или ванну

Размер

Здесь важно сопоставлять возможности вашего нового дома с собственными желаниями. На этом этапе многим удается принять окончательное решение: проанализируйте, уместно ли тратить пространство на большую ванну и есть ли в вашем распоряжении несколько лишних метров. Если для других необходимых деталей места хватает, то можно давать вправо выбору своим желанием.

Стоит отметить, что даже самая маленькая ванна занимает достаточно пространства, а вот душевая кабина поможет сэкономить такие стоимостные метры.

Потребление воды

Ванна заставит больше платить за воду / Фото Pexels

За одно принятие душа расход воды составляет около 40 – 50 литров воды, тогда как для ванны понадобится 200 литров. Выбрав душ, вы сможете не только сэкономить место в комнате, но и воду.

Безопасность

Если вам нужно еще немного мотивации для принятия решения, рекомендуем обратить внимание и на составляющую безопасности. Риск поскользнуться, выбираясь из ванной, гораздо больше, чем в случае с душем, где вам не понадобится много усилий для этого. Если в вашей семье есть пожилые родственники или люди с инвалидностью, стоит задуматься над их комфортом. Ванна же станет отличным решением для семей с маленькими детьми.

Уход



Душ требует больше времени на уборку / Фото Pexels

Здесь владельцам ванны будет гораздо проще, ведь чистить ее легче благодаря небольшой площади. Душевая кабина имеет более сложный механизм уборки. Если вы выбираете душевую кабину с пластиковой или стеклянной шторкой, придется и ей уделить немного времени после каждого использования.

И главное правило выбора: душ бодрит и тонизирует, а ванна успокаивает и расслабляет, поэтому выбирайте в соответствии с вашим образом жизни и индивидуальными потребностями.