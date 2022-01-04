В е-системе увеличилось количество услуг в сфере строительства

В Единой государственной электронной системе в сфере строительства создали 615 тысяч документов и зарегистрировали 130 тысяч объектов, а также возросло количество предоставляемых услуг.

Об этом 4 января 2022 сообщила заместитель Министра развития общин и территорий Наталья Козловская. Рассказываем, какие услуги теперь можно получить онлайн.

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В приложении "Дія" можно получить 14 услуг в сфере строительства

Уже больше года идет реформа сферы градостроительства, основанная на усилении ответственности, децентрализации и цифровизации. В каждом из этих направлений есть значительные результаты,

– подчеркнула Наталья Козловская.

Также заместительница вспомнила, что недавно в первом чтении был одобрен законопроект, усиливающий ответственность всех участников строительного процесса, а ЕГЭСББ обеспечивает прозрачность в сфере градостроительства.

Кроме того, она обратила внимание, что в настоящее время доступно уже 14 строительных услуг, которые можно получить онлайн. Речь идет о получении разрешения на выполнение строительных работ, декларации о готовности к эксплуатации объектов СС1 и выдаче строительного паспорта.

Заместительница добавила, что в настоящее время Единой государственной электронной системой в сфере строительства пользуются уже более 35 тысяч человек. Опрос среди пользователей показывает, что 57% из них считают внедрение электронных строительных услуг шагом для преодоления коррупции в отрасли.