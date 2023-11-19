Какие продукты ни в коем случае нельзя хранить в кладовке: запомните их

В кухонном амбаре очень удобно хранить много продуктов. Однако эксперты говорят, что не все продукты можно туда класть.

Хранение в амбаре может сократить срок годности некоторых продуктов. Многие даже будут представлять риск для здоровья. Вот какие продукты нельзя хранить в амбаре, и где их класть взамен.

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Продукты с высоким содержанием масла

"Температура в амбарах не контролируется, поэтому не стоит хранить что-то, что может легко испортиться. Еда с высоким содержанием масла, как орехи, семена и даже кокосовое масло, может сгореть при комнатной температуре", – объясняет эксперт Эшли Ла Фонд, которая занимается организацией дома.

Орехи, семена и кокосовое масло лучше хранить в холодильнике, особенно если у вас теплая кухня. Что касается оливкового масла, то температура в холодильнике для него слишком низкая, поэтому его лучше хранить в амбаре с плотно закрытой крышкой.

Еда в открытых контейнерах

Неправильное использование контейнеров может привести к нашествию вредителей в амбаре. "Вещи, которые вам не следует хранить в амбаре – это открытые контейнеры с едой, которые могут привлечь вредителей", – предупреждает Дарла Де Морроу, сертифицированный профессиональный организатор.

Даже небольшие открытые пакетики с едой следует хранить в герметичных контейнерах, если это возможно. Лучше всего выбирать именно стеклянные банки.

Кленовый сироп

Хотя мед можно хранить в амбаре, но кленовый сироп (особенно чистый) там быстро испортится. Благодаря высокому содержанию сахара и отсутствию искусственных консервантов сироп подвержен образованию плесени и потере насыщенного вкуса при комнатной температуре.

Открыв бутылку, убедитесь, что она плотно закрывается, и храните этот вкусный сироп в холодильнике, чтобы предотвратить появление плесени.