Зберігання в коморі може скоротити термін придатності деяких продуктів. Багато з них навіть становитимуть ризик для здоров'я. Ось які продукти не можна зберігати в коморі, і де їх класти натомість.

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Продукти з високим вмістом олії

"Температура в коморах не контролюється, тому не варто зберігати щось, що може легко зіпсуватися. Їжа з високим вмістом олії, як-от горіхи, насіння та навіть кокосова олія, може згіркнути при кімнатній температурі", – пояснює експертка Ешлі Ла Фонд, яка займається організацією дому.

Горіхи, насіння та кокосову олію краще зберігати в холодильнику, особливо якщо у вас тепла кухня. Що стосується оливкової олії, то температура в холодильнику для неї занизька, тому її краще зберігати в коморі зі щільно закритою кришкою.

Їжа у відкритих контейнерах

Неправильне використання контейнерів може спричинити нашестя шкідників у вашій коморі. "Речі, які вам не слід зберігати в коморі, – це відкриті контейнери з їжею, які можуть привабити шкідників", – попереджає Дарла Де Морроу, сертифікований професійний організатор.

Навіть невеликі відкриті пакетики з їжею слід зберігати в герметичних контейнерах, якщо це можливо. Найкраще обирати саме скляні банки.

Кленовий сироп

Хоча мед можна зберігати в коморі, та кленовий сироп (особливо чистий) швидко там зіпсується. Завдяки високому вмісту цукру та відсутності штучних консервантів сироп схильний до утворення цвілі та втрати насиченого смаку за кімнатної температури.

Відкривши пляшку, переконайтеся, що вона щільно закривається, і зберігайте цей смачний сироп у холодильнику, щоб запобігти появі цвілі.