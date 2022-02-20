Еще один небоскреб в Нью-Йорке: чем увлекает новый проект

В Нью-Йорке представили окончательный вариант нового впечатляющего проекта – Two World Trade Center. После завершения сооружение станет завершающим компонентом комплекса Всемирного торгового центра.

Проект здания, разработанный Foster + Partners и студией BIG, представляет собой инновационный небоскреб со ступенчатыми секциями и крытыми террасами с деревьями.

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Мировой торговый центр от Foster+Partners Two, наполненный зелеными террасами, впервые представлен в 2006 году. Тогда у него был несколько другой дизайн с наклонным верхом в форме ромба. В 2015 году от него отказались и заменили на дизайн датской архитектурной студии BIG, прежде чем разработчик Silverstein Properties вернул проект Foster + Partners для доработки.

Впечатляющий вид / Фото dezeen

Новые изображения, как показано в The Architect's Newspaper, показывают, что башня будет разделена на серию различных вертикальных элементов, которые спускаются с самого высокого, который по прогнозам будет более 400 метров высоты.

Вертикальные секции разделены металлическими ребрами, проходящими по высоте здания.

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Захватывает дыхание / Фото dezeen

Самые высокие грани башни имеют вырезы, образующие террасы, тогда как более короткие вертикальные элементы каскадом упускаются на другой стороне, создавая ряд балконов под открытым небом.