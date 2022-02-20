Еще один небоскреб в Нью-Йорке: чем увлекает новый проект
Источник:dezeen
В Нью-Йорке представили окончательный вариант нового впечатляющего проекта – Two World Trade Center. После завершения сооружение станет завершающим компонентом комплекса Всемирного торгового центра.
Проект здания, разработанный Foster + Partners и студией BIG, представляет собой инновационный небоскреб со ступенчатыми секциями и крытыми террасами с деревьями.
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Мировой торговый центр от Foster+Partners Two, наполненный зелеными террасами, впервые представлен в 2006 году. Тогда у него был несколько другой дизайн с наклонным верхом в форме ромба. В 2015 году от него отказались и заменили на дизайн датской архитектурной студии BIG, прежде чем разработчик Silverstein Properties вернул проект Foster + Partners для доработки.
Новые изображения, как показано в The Architect's Newspaper, показывают, что башня будет разделена на серию различных вертикальных элементов, которые спускаются с самого высокого, который по прогнозам будет более 400 метров высоты.
Вертикальные секции разделены металлическими ребрами, проходящими по высоте здания.Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, которая за 19 лет деятельности успешно реализовала более 60 объектов.
Самые высокие грани башни имеют вырезы, образующие террасы, тогда как более короткие вертикальные элементы каскадом упускаются на другой стороне, создавая ряд балконов под открытым небом.