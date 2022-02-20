Проєкт будівлі, розроблений Foster + Partners і студією BIG, являє собою інноваційний хмарочос зі східчастими секціями та вкритими терасами з деревами.

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Світовий торговий центр від Foster + Partners Two, наповнений зеленими терасами, вперше представлений у 2006 році. Тоді він мав дещо інший дизайн з похилим верхом у формі ромба. У 2015 році від нього відмовилися і замінили на дизайн датської архітектурної студії BIG, перш ніж розробник Silverstein Properties повернув проєкт Foster + Partners для доопрацювання.

Вражаючий вигляд / Фото dezeen

Нові зображення, як показано в The Architect's Newspaper, показують, що вежа буде розділена на серію різних вертикальних елементів, які спускаються з найвищого, який за прогнозами матиме понад 400 метрів висоти.

Вертикальні секції розділені металевими ребрами, які проходять по висоті будівлі.

Нерухомість – популярний актив серед інвесторів різного рівня. Правильно зайти на ринок допоможе Корпорація Нерухомості РІЕЛ, яка за 19 років діяльності успішно реалізувала понад 60 об'єктів.

Захоплює подих / Фото dezeen

Найвищі грані вежі мають вирізи, які утворюють тераси, тоді як коротші вертикальні елементи каскадом упускаються на іншій стороні, створюючи ряд балконів просто неба.