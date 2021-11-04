На конференции "Жить на проценты", вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал, развенчал главные мифы об инвестициях в недвижимость. Об этом сообщает портал "Минфин". Что вам нужно знать, прежде чем вкладываться в первичный рынок, – далее.

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Причина высокого спроса – низкая финансовая грамотность украинцев

Люди в большинстве своем не разбираются в ОВГЗ, фондовом рынке, металлах. А недвижимость они понимают и знают, что она всегда продается, сдается и приносит деньги. Если же нет, то можно в ней самим пожить,

– прокомментировал популярность квартир в новостройках вице-президент АПУН.

Мифы, связанные с инвестициями в недвижимость

Прибыль от недвижимости зависит от многих факторов / Фото Pexels

Несмотря на это, до сих пор существует несколько мифов, в которые верят инвесторы, вкладывающие средства в жилье. Вот основные из них:

Инвестиции в недвижимость очень надежны

Анатолий Топал отмечает, что недвижимость – "очень хрупкая инвестиция" и прибыль от нее зависит от многих факторов, как экономических, так и политических.

Например, возьмем ситуацию в 2014 году, когда многие украинцы не досчитались квадратных метров в Крыму, – сказал Топал.

Высокодоходный инструмент

На сегодняшний день есть много более прибыльных инструментов. Если вам говорят, что недвижимость приносит 120 – 150% годовых, вам либо лгут, либо риски очень высоки.

Топал добавил, что нормальная доходность жилой недвижимости от сдачи в аренду колеблется в пределах 9 – 10%.

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Ситуация по сегментам

Рынок жилой недвижимости находится на этапе роста. Далее, по словам Анатолия Топала, ожидается коррекция.

Ситуация в коммерческой недвижимости зависит от сегмента. К примеру офисные помещения, несмотря на ограничения и схлопывание бизнеса, ожидает увеличения спроса. С торговой не все однозначно – бизнес избегает прав собственности, склоняясь к аренде, где он менее подвержен рискам.

Лучшая ситуация с логистической недвижимостью – это единственный сегмент, который не просел во время кризиса.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью также подчеркнул, что земля – это товар, который больше не производят. Сейчас он вызывает повышенный интерес, который может привести к дефициту и росту цен.