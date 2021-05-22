За аренду жилища, которое визуально напоминает большой камень, арендаторы будут платить 800 евро ежемесячно. Что особенного у этого дома и как он выглядит – читайте ниже.
Читайте Вторичное жилье: 13 минусов, которые нужно знать до покупки
Как появился дом
Площадь жилья – 94 квадратных метра и состоит из 24 бетонных элементов, которые напечатали на фабрике в Эйндховене. На это ушло около 120 часов.
Фрагменты грузовиком доставили на нужное место и установили на фундамент. После этого была установлена крыша и оконные рамы с последующей отделкой.
Новые жильцы уже въехали в дом / Фото 3dprintedhouse
Визуально строение напоминает большой камень и отлично вписывается в ландшафт.
В доме современный интерьер / Фото 3dprintedhouse
Интересно В центре Киева хотят построить самый высокий небоскреб в столице: разгорелся скандал
Что есть внутри
В доме есть объединенная столовая, гостиная и кухня, а также две спальни и ванная комната.
Просторный дом по комфорту не отличается от обычных / Фото 3dprintedhouse
Жилье отлично подходит для проживания семьи / Фото 3dprintedhouse
Арендная плата за дом – 800 евро в месяц / Фото 3dprintedhouse
В ближайшее время планируется проектирование следующего жилого комплекса. Он будет многоэтажным.
Проектом предусмотрено строительство еще 4 домов в ближайшее время / Фото 3dprintedhouse
Как выглядит дом, напечатанный на 3D-принтере – смотрите также на видео: