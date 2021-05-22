За оренду житла, яке візуально нагадує великий камінь, орендарі платитимуть 800 євро щомісяця. Що особливого у цієї будівлі та як вона виглядає – читайте нижче.

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Як з'явився будинок

Площа житла – 94 квадратних метри й складається з 24 бетонних елементів, які надрукували на фабриці в Ейндговені. На це пішло близько 120 годин.

Фрагменти вантажівкою доставили на потрібне місце і встановили на фундамент. Після цього був встановлений дах та віконні рами з наступним оздобленням.

Нові мешканці вже в'їхали в будинок / Фото 3dprintedhouse

Візуально будова нагадує великий камінь і відмінно вписується в ландшафт.

У будинку сучасний інтер'єр / Фото 3dprintedhouse

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Що є всередині

У будинку є об'єднана їдальня, вітальня й кухня, а також дві спальні та ванна кімната.

Просторий будинок за комфортом не відрізняється від звичайних / Фото 3dprintedhouse

Житло відмінно підходить для проживання сім'ї ​/ Фото 3dprintedhouse

Орендна плата за будинок – 800 євро на місяць / Фото 3dprintedhouse

Найближчим часом планується проєктування наступного житлового комплексу. Він буде багатоповерховим.

Проєктом передбачено будівництво ще 4 будинків найближчим часом / Фото 3dprintedhous

Як виглядає будинок, надрукований на 3D-принтері – дивіться також на відео: