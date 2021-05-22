В Нидерландах заселили первый дом, напечатанный на 3D-принтере: как он выглядит

В Эйндховене (Нидерланды) жильцы заселились в дом, напечатанный на 3D-принтере. Это строение стало первым из пяти, которые планируют возвести по такой же технологии.

За аренду жилища, которое визуально напоминает большой камень, арендаторы будут платить 800 евро ежемесячно. Что особенного у этого дома и как он выглядит – читайте ниже.

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Как появился дом

Площадь жилья – 94 квадратных метра и состоит из 24 бетонных элементов, которые напечатали на фабрике в Эйндховене. На это ушло около 120 часов.

Фрагменты грузовиком доставили на нужное место и установили на фундамент. После этого была установлена крыша и оконные рамы с последующей отделкой.

Новые жильцы уже въехали в дом / Фото 3dprintedhouse

Визуально строение напоминает большой камень и отлично вписывается в ландшафт.

В доме современный интерьер / Фото 3dprintedhouse

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Что есть внутри

В доме есть объединенная столовая, гостиная и кухня, а также две спальни и ванная комната.

Просторный дом по комфорту не отличается от обычных / Фото 3dprintedhouse

Жилье отлично подходит для проживания семьи / Фото 3dprintedhouse

Арендная плата за дом – 800 евро в месяц / Фото 3dprintedhouse

В ближайшее время планируется проектирование следующего жилого комплекса. Он будет многоэтажным.

Проектом предусмотрено строительство еще 4 домов в ближайшее время / Фото 3dprintedhouse

Как выглядит дом, напечатанный на 3D-принтере – смотрите также на видео: