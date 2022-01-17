Европейское жилье продолжает расти в цене: самые дешевые и самые дорогие страны

Несмотря на пандемию, с 2010 года ценник на жилье в странах ЕС повысился на 39%. В то же время, стоимость аренды квартир выросла на 16%.

Такие данные обнародовал Евростат. При этом эксперты отмечают, что стоимость жилья в ЕС постоянно колеблется.

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Как изменялись цены на жилье в странах ЕС

Согласно данным Евростата, аренда повышалась медленно и равномерно с 2010 года. В то же время цены на покупку колебались, а в последние годы на ринке наблюдается стремительное подорожание.

За третий квартал 2021 года аренда у ЕС выросла на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а покупка – на 9,2%. В целом за 11 лет цены на аренду жилья выросли на 16%, в то время как приобретение жилья подорожало на 39%.



Как менялись цены на жилье с 2010 года / Фото Евростат

Где дороже всего

Больше всего цены на жилье выросли в:

Эстонии (+141%),

Венгрии (+118%),

Люксембурге (+117%),

Латвии (+106%)

Австрии (+104%).

Самая дорогая аренда жилья зафиксирована в:

Эстонии (+162%),

Литве (+111%),

Ирландии (+68%).



Европейское жилье продолжает расти в цене / Фото Евростат

В каких странах цены пошли на убыль

Цены на жилье снизились в четырех странах:

Греции,

Италии,

Кипре,

Испании.

Аренда жилья подешевела в Греции (-25%) и на Кипре (-3%).