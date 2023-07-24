Когда нынешние владельцы купили загородный дом пять лет назад, он был очень темным с скучным серо-бежевым декором. Со временем они изменили его до неузнаваемости.

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Как картинки из пинтереста

Насыщенные и разноцветные узоры, побуждающие к размышлению, оставляют свой след в каждой комнате. Автором рисунков является сама владелица Филлипа, художница по специальности. Кажется, что ни одной поверхности она оставила нетронутым.

Во время карантина Филиппа решила обновить схему столовой, добавив необычные декоративные элементы, буквально выводящие ее на новый уровень.

Невероятный интерьер фермерского дома / Фото Malcolm Menzies

Кухню достроили позже. Владелица делала все возможное, чтобы она выглядела легко и просто. Среди обновлений, например, свежевыкрашенные шкафы нежно-розового цвета. Это тот случай, когда новый пласт краски меняет общий вид всей комнаты.

Особой комнатой есть детская спальня. Филиппа добавила аксессуары и мебель в своих любимых оттенках, многие вещи старинные или винтажные находки. Абажур она сделала сама, а старинное лоскутное одеяло сшила ее свекровь.

Ванная комната внизу тоже полна вдохновения. Умывальник – из винтажного магазина, а краны – от марокканского торговца. Здесь у каждой детали есть история.