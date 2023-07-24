Коли теперішні власники купили заміський будинок п'ять років тому, він був дуже темним з нудним сіро-бежевим декором. З часом вони змінили його до невпізнання.

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Ніби картинки з пінтересту

Насичені та різноколірні візерунки, що спонукають до роздумів, залишають свій слід у кожній кімнаті. Автором малюнків є сама власниця Філліпа, художниця за фахом. Здається, що жодної поверхні вона залишила недоторканою.

Під час карантину Філіппа вирішила оновити схему їдальні, додавши незвичайні декоративні елементи, який буквально виводять її на новий рівень.

Неймовірний інтер'єр фермерського будинку / Фото Malcolm Menzies

Кухню добудували пізніше. Власниця робила все можливе, щоб вона виглядала легко і просто. Серед оновлень, наприклад, свіжо пофарбовані шафи ніжно-рожевого кольору. Це той випадок, коли новий шар фарби змінює загальний вигляд усієї кімнати.

Особливою кімнатою є дитяча спальня. Філіппа додала аксесуари та меблі у своїх улюблених відтінках, багато речей є старовинними або вінтажними знахідками. Абажур вона зробила сама, а старовинну клаптеву ковдру пошила її свекруха.

Ванна кімната внизу теж сповнена натхнення. Умивальник – з вінтажного магазину, а крани – від марокканського торговця. Тут кожна деталь має історію.