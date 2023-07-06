Независимо от того, отдыхают они на диванах перед костром, собираются за огромным столом на семейной кухне или прогуливаются по залитым солнцем фруктовым садам – каждый уголок в доме и вне его "говорит" уютом и теплом.

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Интерьер просто великолепен

В 2014 году семья поселилась в долине Элгин – "яблоневой стране" Южной Африки. Здесь владельцы приступили к ремонту своего уютного гнездышка.

Они сделали шесть открытых каминов и установили подогрев полов. Также спроектировали и воплотили в реальность новое крыло дома с основной комнатой, тремя спальнями с отдельными ванными комнатами и двумя домашними офисами.

В интерьере чувствуется индивидуальный стиль владельцев / Фото Karl Rogers

Любовь владелицы к традиционному декору в сочетании с ностальгией по английскому фермерскому дому стала источником вдохновения, когда дело дошло до меблировки комнат. "Я просто обожаю старые вещи и мебель, которые напоминают мне о прошлых днях", – поделилась владелица.

Гостиная выполнена в стиле кантри, в зеленом, розовом, выцветшем синем и мягком красном цвете на кремовом фоне. Интерьер кухни просто невероятный. Он совсем не похож на другие дизайны. Особенностью комнаты является стена с узорчатой плиткой и книжные шкафы, придающие уникальную изюминку.

Сам дом расположен у озера. Там владельцы обустроили зону отдыха для того, чтобы дышать чистым воздухом и любоваться природой.



У озера можно отдыхать / Фото Karl Rogers