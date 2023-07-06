Незалежно від того, відпочивають вони на диванах перед вогнищем, збираються за величезним столом на сімейній кухні чи прогулюються залитими сонцем фруктовими садами – кожен куточок у будинку й поза ним "говорить" затишком і теплом.

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Інтер'єр просто чудовий

У 2014 році сім'я оселилася в долині Елгін – "яблуневій країні" Південної Африки. Тут власники розпочали ремонт свого затишного гніздечка.

Вони зробили шість відкритих камінів та встановили підігрів підлоги. Також спроєктували та втілили в реальність нове крило в будинку з основною кімнатою, трьома спальнями з окремими ванними кімнатами та двома домашніми офісами.

В інтер'єрі відчувається індивідуальний стиль власників / Фото Karl Rogers

Любов власниці до традиційного декору в поєднанні з ностальгією за англійським фермерським будинком стали джерелом натхнення, коли справа дійшла до меблювання кімнат. "Я просто обожнюю старі речі та меблі, які нагадують мені про минулі дні", – поділилася власниця.

Вітальня виконана в стилі кантрі, в зелених, рожевих, вицвілих синіх і м'яких червоних кольорах на кремовому фоні. Інтер'єр кухні просто неймовірний. Він зовсім не схожий на інші дизайни. Особливістю кімнати є стіна з візерунковою плиткою та книжкові шафи, які надають унікальної родзинки.

Сам будинок розташований біля озера. Там власники облаштували відпочинкову зону для того, щоб дихати найчистішим повітрям та милуватися природою.



Біля озера можна відпочивати / Фото Karl Rogers