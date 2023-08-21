Какие цвета идеально сочетаются с фиолетовым: подборка от экспертов

Фиолетовый является сильным цветом, поэтому использовать его следует с умом. Чаще этот тон выбирают для акцента, но как основной или дополнительный цвет он тоже очень великолепен.

Фиолетовый охватывает много оттенков: от мягкого, нежного сиреневого пастельного до фиолетово-серого и насыщенного баклажана. Вот три тона, которые просто идеально сочетаются с любым фиолетовым.

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Приглушенный серый

Ищете идеи для фиолетовой спальни? Соедините сиреневый оттенок с темно-розовым и светло-серым. Ваша комната действительно будет изысканным.

"Серый является фантастическим в сочетании с темно-фиолетовым, однако, учитывайте и полутона, нейтральные оттенки с розовым или сиреневым оттенком для гармоничного завершения", – советует эксперт Рут Моттерсхед.

Спокойная спальня серого и лилового цвета / Brent Darby

Контрастный желтый

Симбиоз фиолетового и желтого считается одним из лучших. Если использовать яркий тон в умеренных количествах, вы создадите визуальную интригу.

"Выбирайте тона, взаимопротивоположные на цветовом круге. Желтый и зеленый – два цвета, которые могут создать яркий контраст с фиолетовым", – предлагает дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Фиолетовая баклажанная стена с желтыми деталями / Little Greene

Грязно-белый

Сочетание фиолетового с белым – отличный способ оживить нейтральную комнату. Дизайнеры советуют выбирать именно грязный оттенок белого, чтобы "глаза отдыхали в преимущественно фиолетовом пространстве".

"Королевский фиолетовый цвет иногда может быть проблемой, потому что его нужно уметь правильно использовать. Поэтому лучше смягчить его нейтральными оттенками", – говорит цветовой куратор в Farrow & Ball Джоа Стадхолм.

Универсальный вариант / Фото Bungalow DK