Идеи для фиолетовой комнаты: 5 примеров как можно использовать этот актуальный цвет
Источник:Homes & Gardens
Фиолетовый – универсальный цвет, который стал особенно популярен в 2022 году. С помощью разных оттенков этого тона можно создать красивые и нежные или смелые и темные дизайны.
Если вы очень любите фиолетовый, попробуйте выкрасить стены в этот цвет. Если вы не уверены, сможете жить в фиолетовой комнате, добавьте только один или несколько акцентов. Это может быть фиолетовый диван в гостиной или сиреневые подушки и плед в спальне. Словом, вариантов множество – предлагаем просмотреть несколько из них.
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