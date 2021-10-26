Об этом в своем блоге рассказала лидер команды по качеству контента в OLX Недвижимость Юлия Ковбаса. Детальнее о том, в какую именно недвижимость инвестируют средства покупатели – далее.

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По словам эксперта, только на платформе OLX Недвижимость в разделе Новостройки представлено более 20 тысяч предложений:

больше всего среди них однокомнатных квартир – 10,4 тысячи,

6,5 тысячи – двухкомнатные,

2,7 тысячи – трехкомнатные.

Спрос на первичное жилье подтверждают и результаты, полученные во время опроса на OLX. Так, 50% респондентов отметили, что рассматривая жилье на вторичном рынке, в результате предпочитали инвестиционно привлекательные новостройки.

На что обращают внимание покупатели перед покупкой квартиры

Выбирая последние, покупатели часто ориентируются не столько на количество комнат, сколько на престижность района и жилого комплекса. Важную роль играет качество дома и тип новостройки.

Сейчас рынок предлагает новое жилье типов "Эконом" и "Комфорт", а также жилье повышенной комфортности – "Бизнес" и "Элит".

"Эконом" – самый доступный по цене. Квартиры этого сегмента размещаются обычно в спальных районах или пригороде. "Комфорт" наоборот – дает возможность поселиться в инфраструктурно-развитых районах, откуда легче добираться в центр.

"Бизнес" расположен в престижных районах, возле парков и водоемов, имеет собственную развитую инфраструктуру, а вот "Элит" – самый дорогой и редкий на рынке – в центре и имеет несколько квартир на этаже, а также автономные системы водо-, тепло- и электроснабжения.

Инвестируя в новостройку, следует помнить о: