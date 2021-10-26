Про це у своєму блозі розповіла лідерка команди з якості контенту в OLX Нерухомість Юлія Ковбаса. Детальніше про те, у яку саме нерухомість інвестують кошти покупці – далі.

Цікаво Відомий український девелопер відсвяткував 18 років: зворушливий відеоманіфест

За словами експертки, лише на платформі OLX Нерухомість у розділі Новобудови представлено понад 20 тисяч пропозицій:

найбільше серед них однокімнатних квартир – 10,4 тисячі,

6,5 тисячі – двокімнатні,

2,7 тисячі – трикімнатні.

Попит на первинне житло підтверджують і результати, отримані під час опитування на OLX. Так, 50% респондентів зауважили, що розглядаючи житло на вторинному ринку, у результаті віддавали перевагу інвестиційно привабливим новобудовам.

На що звертають увагу покупці перед купівлею квартири

Обираючи останні, покупці часто орієнтуються не стільки на кількість кімнат, скільки на престижність району та житлового комплексу. Важливу роль відіграє якість будинку та тип самої новобудови.

Зараз ринок пропонує нове житло типів "Економ" і "Комфорт", а також житло підвищеної комфортності – "Бізнес" й "Еліт".

"Економ" – найдоступніший за ціною. Квартири цього сегменту розташовуються зазвичай у спальних районах чи передмісті. "Комфорт" навпаки – дає можливість оселитися в інфраструктурно-розвинених районах, звідки легше добиратися в центр.

"Бізнес" розташований у престижних районах, біля парків та водойм, має власну розвинену інфраструктуру, а от "Еліт" – найдорожчий та рідкісний на ринку – у центрі і має декілька квартир на поверсі та автономні системи водо-, тепло- та електропостачання.