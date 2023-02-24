Самое большое ограбление в истории Великобритании: во Франции продают легендарный замок

Историческая недвижимость – хорошая возможность для обеспеченных людей инвестировать в новые возможности. Особенно если это замок во Франции, который причастен к одному из самых громких криминальных событий в истории.

В Нормандии на продажу был выставлен замок, принадлежавший Джону Палмеру, который переплавил 26 миллионов фунтов стерлингов и остался на свободе. Ему удалось убедить присяжных, что он не знал о происхождении золота. Как установило следствие, это были деньги Brink's-Mat, а ограбление 1983 года считается одним из самых больших в истории Великобритании. Мужчина вышел на свободу, а его состояние составляло 300 миллионов фунтов.

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Сейчас замок площадью 126 акров выставили на продажу за 650 миллионов евро. Здесь есть 9 спален и 25 комнат, поле для гольфа, теннисный корт, бассейн и другие удобства, необходимые для комфортной жизни.

В привлекательность замка нужно будет вложить немало денег / Фото Le Nail

Впрочем, для новых владельцев нужно учитывать, что имение нуждается в капитальном ремонте. Дело в том, что после убийства Палмера в 2015 году в Эссексе охотники за сокровищами устроили охоту за золотыми слитками, которыми мог владеть мужчина.

Охотники за сокровищами нанесли имению немало вреда / Фото Le Nail

Неизвестно, достиг ли хотя бы один кладоискатель желаемого, но факт в том, что замок не только заброшен, но и разграблен. Природа также внесла свои коррективы: над территорией вокруг замка придется хорошо поработать.