Во Франции строят замок по средневековым технологиям: что это значит и как выглядит объект

В муниципалитете Тренья (Франция) строители возводят замок по средневековым технологиям. Объект считают самым большим в мире археологическим экспериментом.

Евросоюз выделил на работы 400 тысяч евро (13 миллионов евро), остальную сумму удалось получить от правительства Франции и частных лиц. Что особенного у замка и как он выглядит – смотрите далее.

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Как возникла идея

Предприниматель Мишель Гийо в 1970-х годах купил руины ренессансного замка Сен-Фарго. Он его восстановил и решил построить замок Геделон с нуля по средневековым технологиям. Бизнесмен собрал необходимую сумму – 400 тысяч евро от Евросоюза, средства от правительства Франции и частных лиц.

Замок строят по средневековым технологиям / Фото Archdaily

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Объект возводят возле леса, каменного карьера и водоема. Этим занимаются 70 рабочих, которые также самостоятельно добывают материалы. Необходимые инструменты изготавливают в кузнице в ручную. Строителям помогают волонтеры. Также на месте проводят экскурсии, на которых рассказывают об архитектуре XVII – XVIII веков.

Планируется, что у замка будут фортификационные сооружения, массивные каменные стены, большая главная башня, а также две башни для защиты входа.

Как выглядит невероятный замок во Франции / фото Archdaily: