Они дают возможность вносить оплату частями. Об особенностях, преимуществах и недостатках обеих схем рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Кредит на первичное жилье: особенности

Участниками такого соглашения является застройщик, банк и инвестор. На основании кредитного договора банки покупают у владельца недвижимость и передают ее в пользование заемщику. Поэтому заемщик может въехать в квартиру сразу после заключения сделки купли-продажи. В дальнейшем финансовые отношения выстраиваются между банком и клиентом без участия застройщика,

– рассказали в РИЕЛ.

Условия кредитования зависят от банка, поэтому потенциальный покупатель может выбрать его самостоятельно.

Основным недостатком кредита является его высокая стоимость. В основном размер процентной ставки составляет 22 – 24%. Однако условия зависят от множества факторов – первоначального взноса, срока кредитования и др. Также следует учитывать платежи за страхование жизни и ипотеки, комиссию за предоставление услуг. В результате заемщик переплачивает большую сумму, на которую можно было бы приобрести еще одно жилье.

Важно! В Украине с 1 марта 2021 также действует программа "Доступная ипотека под 7%", которую разработало Министерство финансов Украины. Она рассчитана на тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Предметом ипотеки может быть квартира или частный дом, построены не ранее 2018 года.

Квартиру в кредит без первого взноса в Украине можно взять также, но в таком случае залогом должна быть не только приобретенная недвижимость, но и еще один объект, который будет компенсировать первоначальный взнос. В случае неуплаты кредита заемщик потеряет оба жилья. Поэтому это достаточно рискованный ход.

Квартира в кредит в Украине – сложный и дорогой процесс / Фото riel

Стоит отметить, что кредит в Украине трудно оформить. Банки проверяют всю информацию о покупателе – кредитную историю, платежеспособность. Но и это не гарантирует положительное решение банковского учреждения о предоставлении кредита.

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Покупка жилья в рассрочку от застройщика

Договор покупки в рассрочку заключается между застройщиком и покупателем. Банки в этой сделке не участвуют. Строительные фирмы в основном проводят мало проверок. Иногда они даже не требуют подтверждения наличия высокого и стабильного дохода. Поэтому взять квартиру в рассрочку значительно легче, чем в кредит,

– уточнили в РИЕЛ.

В Украине застройщики лояльно относятся к платежеспособности инвесторов, однако, поскольку это не банки, ждать возвращения всей суммы в течение десятилетий они не могут. В основном квартира в рассрочку предоставляется на срок строительства объекта при условии уплаты первого взноса. Также есть возможность оформить жилье в рассрочку и на более длительный срок, но в таком случае, кроме первого взноса, могут быть дополнительные начисления (примерно 10% годовых).

Основным минусом жилья в рассрочку от застройщика является именно небольшой срок займа. Однако в таком случае покупатель переплачивает значительно меньше, чем при кредите от банка.

Рассчитать выплаты на квартиру можно самостоятельно. Для этого воспользуйтесь удобным сервисом от РИЕЛ. Выбирайте конкретную квартиру, нажмите "Показать калькулятор выплат" и узнавайте сумму по конкретному жилью.

Жилье в рассрочку от застройщика обойдется значительно дешевле, чем в кредит от банка / Фото riel

Вторичное жилье в кредит: что нужно знать

Получить кредит на приобретение квартиры на вторичном рынке проще, чем на покупку жилья в новостройке. Для банков этот вариант приоритетнее, поскольку имеет меньше рисков. Ставки на ипотеку в таком случае составляют 19 – 20%, а первоначальный взнос может достигать 60%.

Соглашение сопровождается многими проверками, которые назначает банк, чтобы минимизировать возможности мошеннических схем и афер. Если выбранное жилье является аварийным или не имеет коммуникаций, покупателя может ждать отказ. В остальном процесс такой же, как и при кредитовании нового жилья.​

Банки более охотно дают кредиты на вторичное жилье / Фото riel

Квартира в ипотеку: можно ли ее продать

Если у покупателя возникли финансовые трудности и нет возможности вовремя выплатить задолженность, недвижимость лучше продать. Это возможно сделать только по договоренности с финансовым учреждением.

Внимание! После предоставления кредита банк вносит имущество в Государственный реестр обременений. Это означает, что недвижимость находится в залоге и продать ее невозможно.​

Поскольку предмет ипотеки может быть реализован по рыночным ценам, должник может попытаться продать его за реальную цену. Если инвестор продаст жилье за ту цену, по которой приобрел, или дороже, он без проблем вернет банку долг. Если имущество будет реализовано по более низкой стоимости, заемщик останется должником финансового учреждения,

– сообщили в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

Каждый случай индивидуален, поэтому стоит просчитать все до подписания соглашения / Фото riel

Выбирая между кредитом от банка и жильем в рассрочку от застройщика, нужно учесть все нюансы. Наиболее выгодным вариантом все же является квартира в рассрочку, поскольку переплата в таком случае значительно меньше. Кроме того, в случае непредвиденной ситуации договориться с организаторами строительства проще, чем с финансовым учреждением.