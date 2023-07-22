Французский деревенский стиль – это не только об украшениях и аксессуарах. В интерьере гостиной вы увидите легкую яркую цветовую палитру и много красивых и удобных диванов. Воспроизвести такой стиль в своем доме легко, ведь он не нуждается в чем-то необычном.
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Вот пять вариантов дизайна гостиной во французском деревенском стиле. Каждый из них очаровательный по-своему, так что думаем, вам что-то точно понравится.
Мягкий и романтичный дизайн
Гостиная во французском коттедже / Фото French Country Cottage
Семейная гостиная в белых оттенках
Очаровательная гостиная с большими и удобными сиденьями / Фото Getty Images
Интерьер с особым французским декором
Здесь невероятный декор / Фото Maison de Cinq
Французский сельский минимализм
Не каждая гостиная наполнена аксессуарами / Фото Getty Images
Неприхотливый и удобный дизайн
Темная гостиная с довольно простым дизайном / Фото Getty Images