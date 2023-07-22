Французький сільський стиль – це не лише про оздоблення й аксесуари. В інтер'єрі вітальні ви побачите легку яскраву колірну палітру й багато гарних і зручних диванів. Відтворити такий стиль у своєму домі легко, адже він не потребує чогось надзвичайного.
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Ось п'ять варіантів дизайну вітальні у французькому сільському стилі. Кожен з них чарівний по-своєму, тож гадаємо, вам щось точно сподобається.
М'який і романтичний дизайн
Вітальня у французькому котеджі / Фото French Country Cottage
Сімейна вітальня у білих відтінках
Чарівна вітальня з великими й зручними сидіннями / Фото Getty Images
Інтер'єр з особливим французьким декором
Тут неймовірний декор / Фото Maison de Cinq
Французький сільський мінімалізм
Не кожна вітальня наповнена аксесуарами / Фото Getty Images
Невибагливий і зручний дизайн
Темна вітальня з доволі простим дизайном / Фото Getty Images