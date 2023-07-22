Пять интерьеров французских деревенских гостиных, где можно почерпнуть вдохновение
Источник:The Spruce
Французы долгое время хотели научиться изощренно сочетать прошлое и настоящее во вневременном стиле, который чтил бы традиции и постоянно адаптировался бы к современным потребностям. И им это удалось.
Французский деревенский стиль – это не только об украшениях и аксессуарах. В интерьере гостиной вы увидите легкую яркую цветовую палитру и много красивых и удобных диванов. Воспроизвести такой стиль в своем доме легко, ведь он не нуждается в чем-то необычном.
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Вот пять вариантов дизайна гостиной во французском деревенском стиле. Каждый из них очаровательный по-своему, так что думаем, вам что-то точно понравится.