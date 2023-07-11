Вы также можете узнать, что такой вид декора называют провинциальным стилем. Провинциальным стилем признается чуть более официальный, изысканный вид. Некоторые элементы, такие как насыщенные цвета, смелые узоры и золотые акценты, можно включить во французский сельский стиль.

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Три признака, что являются основой стиля

Ткани с мягким узором в приглушенных цветах.

Потертая, окрашенная винтажная мебель и аксессуары.

Многие деревья и другие натуральные материалы.

Спальня во французском деревенском стиле / Фото Thames & Hudson

Цвета, принты и материалы

Цвет этого стиля можно увидеть в теплом секторе цветовой палитры с оттенками от средней до низкой интенсивности. Часто это нежно-желтые, тёплые розовые, голубые и кремовые цвета.

Ткани, как правило, выбирают более насыщенных цветов, такие как охра, выгоревшая на солнце, и кирпично-красный.

Toile de Jouy, наиболее известный как toile – это традиционный узор, напечатанный на хлопчатобумажных или льняных тканях, который используют для скатертей и обоев во французских сельских комнатах. Он особенный своими рисунками пейзажей и фигур одного цвета, отпечатанных на белом или кремовом фоне. Особенность узора состоит в том, что его можно совмещать со многими другими рисунками.

Традиционный узор на обоях / Фото Thames & Hudson

Мебель

Главные требования к мебели во французском деревенском стиле – комфорт и стиль. На мягких сиденьях и стульях всегда есть мягкие и удобные подушки. Для мебели также характерен упомянутый выше потертый, окрашенный и часто побеленный вид.

Кроме столов, стульев, шкафов и прочего ставят еще некоторые предметы для красоты, например, сундуки. Обычно они изящные, простые деревянные, часто имеющие определенный тип резьбы, подчеркивающий изгибы мебели.

Ну очень атмосферная кухня / Фото Thames & Hudson