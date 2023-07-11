Ви також можете почути, що такий вид декору називають провінційним стилем. Провінційним стилем визнається трохи більш офіційний, вишуканий вигляд. Деякі його елементи, такі як насичені кольори, сміливі візерунки та золоті акценти, можна включити у французький сільський стиль.

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Три ознаки, що є основою стилю

Тканини з м'яким візерунком у приглушених кольорах.

Потерті, пофарбовані вінтажні меблі та аксесуари.

Багато дерева та інших натуральних матеріалів.

Спальня у французькому сільському стилі / Фото Thames & Hudson

Кольори, принти та матеріали

Кольори цього стилю можна побачити у теплому секторі колірної палітри з відтінками від середньої до низької інтенсивності. Часто це ніжно-жовті, теплі рожеві, блакитні та кремові кольори.

Тканини, як правило, обирають більш насичених кольорів, такі як охра, що вигоріла на сонці, і цегляно-червоний.

Toile de Jouy, найбільш відомий як toile, – це традиційний візерунок, надрукований на бавовняних або лляних тканинах, який використовують для скатертин і шпалер у французьких сільських кімнатах. Він особливий своїми малюнками пейзажів і фігур одного кольору, надрукованих на білому або кремовому тлі. Особливість візерунка полягає в тому, що його можна поєднувати з багатьма іншими малюнками.

Традиційний візерунок на шпалерах / Фото Thames & Hudson

Меблі

Головні вимоги до меблів у французькому сільському стилі – комфорт і стиль. На м'яких сидіннях та стільцях завжди є м'які та зручні подушки. Для меблів також характерний вищезгаданий потертий, пофарбований та часто побілений вигляд.

Окрім столів, стільців, шаф та іншого ставлять ще певні предмети для краси, наприклад, скрині. Зазвичай вони витончені, прості дерев'яні, які часто мають певний тип різьблення, що підкреслює вигини меблів.

Ну дуже атмосферна кухня / Фото Thames & Hudson