Сплошное эстетическое удовольствие: как выглядит французский деревенский стиль в дизайне интерьера

Французский кантри-стиль – это сочетание сельского и изысканного декора, вдохновленного местными сельскими домами. Это популярный стиль во всем мире благодаря удобной и непринужденной элегантности, которая никогда не бывает показной.

Вы также можете узнать, что такой вид декора называют провинциальным стилем. Провинциальным стилем признается чуть более официальный, изысканный вид. Некоторые элементы, такие как насыщенные цвета, смелые узоры и золотые акценты, можно включить во французский сельский стиль.

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Три признака, что являются основой стиля

Ткани с мягким узором в приглушенных цветах.

Потертая, окрашенная винтажная мебель и аксессуары.

Многие деревья и другие натуральные материалы.

Спальня во французском деревенском стиле / Фото Thames & Hudson

Цвета, принты и материалы

Цвет этого стиля можно увидеть в теплом секторе цветовой палитры с оттенками от средней до низкой интенсивности. Часто это нежно-желтые, тёплые розовые, голубые и кремовые цвета.

Ткани, как правило, выбирают более насыщенных цветов, такие как охра, выгоревшая на солнце, и кирпично-красный.

Toile de Jouy, наиболее известный как toile – это традиционный узор, напечатанный на хлопчатобумажных или льняных тканях, который используют для скатертей и обоев во французских сельских комнатах. Он особенный своими рисунками пейзажей и фигур одного цвета, отпечатанных на белом или кремовом фоне. Особенность узора состоит в том, что его можно совмещать со многими другими рисунками.

Традиционный узор на обоях / Фото Thames & Hudson

Мебель

Главные требования к мебели во французском деревенском стиле – комфорт и стиль. На мягких сиденьях и стульях всегда есть мягкие и удобные подушки. Для мебели также характерен упомянутый выше потертый, окрашенный и часто побеленный вид.

Кроме столов, стульев, шкафов и прочего ставят еще некоторые предметы для красоты, например, сундуки. Обычно они изящные, простые деревянные, часто имеющие определенный тип резьбы, подчеркивающий изгибы мебели.

Ну очень атмосферная кухня / Фото Thames & Hudson