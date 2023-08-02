Совершенно не похож на другие: футуристический дом в Калифорнии поражает своим экстерьером

Расположенный среди традиционных домов в Фолсоме, штат Калифорния, он совсем не похож на другие. Совершенно новое, футуристическое жилище под названием Space Luxe уже нашло нового владельца.

Дом появился на рынке за 2,395 млн долларов США. Уже через 12 дней сообщили, что жилье ожидает продажи. То есть оно очень быстро привлекло внимание покупателей.

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Современный дом в футуристическом стиле

Дом футуристичен только снаружи, внутри – он красивый и современный, как и все новые дома.

Жилье площадью 370 квадратных метров отличается четкими линиями, стеклянными стенами и консольной конструкцией со стальным каркасом, создающей иллюзию плавания.

"У нас нет футуристической архитектуры в стиле космического корабля нигде в регионе. Этот дом стоит заметно на холме, окруженный красивыми обычными домами. Он действительно выделяется в хорошем смысле, потому что он уникален, интригует", – говорит агент по листингу Ким Пачини-Хауч .

Светлый интерьер с яркими акцентами / Фото Snap A Prop

Дом вмещает четыре спальни и четыре ванные комнаты. Элегантные интерьеры в основном черно-белые цвета с несколькими красными акцентами.

"Палуба" дома - своеобразная изюминка, откуда видны все невероятные виды на долину Сакраменто и городской горизонт. Словом, это не здание, а настоящий трофей.

Домашняя "палуба" с зоной отдыха / Фото Snap A Prop