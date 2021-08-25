Популярные среди туристов Рим и Милан остались без внимания. Какие города признаны лучшими – читайте дальше.
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Как составляли рейтинг
Эксперты портала Nomad List учитывали множество факторов, среди которых:
- Стоимость проживания;
- безопасность;
- семейную жизнь;
- погодные условия;
- медицинское обслуживание.
Флоренция заняла первое место благодаря высокому уровню жизни. По словам экспертов, именно во Флоренции много возможностей для трудоустройства.
В то же время Бари назван самым безопасным местом в Италии для проживания. Кроме того, этот город вместе с Палермо является самым дешевым для иммигрантов.
Невероятная Флоренция возглавила рейтинг / Фото Pixabay
Читайте Названы самые безопасные города мира: кто попал в список
Как выглядит ТОП-8
- Флоренция
- Болонья
- Падуя
- Палермо
- Бари
- Генуя
- Пиза
- Тренто
Итальянская Болонья получила второе место / Фото Pixabay