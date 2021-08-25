Популярные среди туристов Рим и Милан остались без внимания. Какие города признаны лучшими – читайте дальше.

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Как составляли рейтинг

Эксперты портала Nomad List учитывали множество факторов, среди которых:

  • Стоимость проживания;
  • безопасность;
  • семейную жизнь;
  • погодные условия;
  • медицинское обслуживание.

Флоренция заняла первое место благодаря высокому уровню жизни. По словам экспертов, именно во Флоренции много возможностей для трудоустройства.

В то же время Бари назван самым безопасным местом в Италии для проживания. Кроме того, этот город вместе с Палермо является самым дешевым для иммигрантов.

Невероятная Флоренция возглавила рейтинг / Фото Pixabay

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Как выглядит ТОП-8

  1. Флоренция
  2. Болонья
  3. Падуя
  4. Палермо
  5. Бари
  6. Генуя
  7. Пиза
  8. Тренто

Итальянская Болонья получила второе место / Фото Pixabay