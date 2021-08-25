Популярні серед туристів Рим та Мілан залишилися без уваги. Які міста визнані кращими – читайте далі.

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Як складали рейтинг

Експерти порталу Nomad List враховували безліч факторів, серед яких:

  • Вартість проживання;
  • безпеку;
  • сімейне життя;
  • погодні умови;
  • медичне обслуговування.

Флоренція посіла перше місце завдяки високому рівню життя. За словами експертів, саме у Флоренції багато можливостей для працевлаштування.

Водночас Барі названо найбільш безпечним місцем в Італії для проживання. Крім того, це місто разом з Палермо є найдешевшим для іммігрантів.

Неймовірна Флоренція очолила рейтинг / Фото Pixabay

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Як виглядає ТОП-8

  1. Флоренція
  2. Болонья
  3. Падуя
  4. Палермо
  5. Барі
  6. Генуя
  7. Піза
  8. Тренто

Італійська Болонья отримала друге місце / Фото Pixabay