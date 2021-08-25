Где купить жилье в Италии: названы наиболее привлекательные места в 2021 году

Эксперты составили рейтинг лучших мест для жизни в Италии. В 2021 году в перечень попали 8 городов.

Популярные среди туристов Рим и Милан остались без внимания. Какие города признаны лучшими – читайте дальше.

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Как составляли рейтинг

Эксперты портала Nomad List учитывали множество факторов, среди которых:

Стоимость проживания;

безопасность;

семейную жизнь;

погодные условия;

медицинское обслуживание.

Флоренция заняла первое место благодаря высокому уровню жизни. По словам экспертов, именно во Флоренции много возможностей для трудоустройства.

В то же время Бари назван самым безопасным местом в Италии для проживания. Кроме того, этот город вместе с Палермо является самым дешевым для иммигрантов.

Невероятная Флоренция возглавила рейтинг / Фото Pixabay

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Как выглядит ТОП-8

Флоренция Болонья Падуя Палермо Бари Генуя Пиза Тренто

Тренто, Пиза и Генуя – наиболее удачные места для проживания с детьми. Там есть много школ и мероприятий для семейного отдыха.

Итальянская Болонья получила второе место / Фото Pixabay