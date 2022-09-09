Кроме того, исследование показало, что в среднем за год цены на жилье выросли на 10%. Несмотря на полномасштабное нападение россии, аналитики также проанализировали, на сколько подорожало жилье в Украине.

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Что известно об исследованиях компании Knight Frank

Knight Frank – это агентство недвижимости, основанное в Лондоне. Компания регулярно собирает данные по ценам на недвижимость. Глобальный индекс стоимости жилья отслеживает изменение средней цены на жилье в 56 странах мира.

Индекс отслеживает номинальный и реальный рост цен в местных валютах.

Что происходит на рынке недвижимости во втором квартале 2022 года

По данным исследования, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, в 51 из 56 проанализированных стран продолжает расти стоимость жилья.



Влияние инфляции на стоимость жилья / Инфографика Knight Frank

С учетом инфляции ко второму кварталу 2022 года в мире зафиксирован реальный рост всего на 1,6%. В прошлом году этот показатель составил 6,2%.

Где больше всего возросла стоимость жилья

В рейтинге стран с наибольшим годовым ростом цен на жилье во втором квартале 2022 лидирует Турция с показателем 160,6% без учета инфляции. В то же время с учетом инфляции в реальном выражении цены здесь выросли всего на 45,9%.

Также рост зафиксирован в:

Словакии – номинальный рост на 25,5%, с учетом инфляции – 10,8%,

– номинальный рост на 25,5%, с учетом инфляции – 10,8%, Чехии – номинальный рост на 23,5%, с учетом инфляции – 9,5%,

– номинальный рост на 23,5%, с учетом инфляции – 9,5%, Исландии – номинальный рост на 22,9%, с учетом инфляции – 12,9%,

– номинальный рост на 22,9%, с учетом инфляции – 12,9%, Эстонии – номинальный рост на 21,0%, с учетом инфляции – 5,0%.



Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frank

Где наблюдается снижение цен на жилье

Спад цен в первом квартале (без учета инфляции) зафиксирован в:

Малайзии (-0,1%),

(-0,1%), Перу (-0,9%),

(-0,9%), материковом Китае (11,3%),

(11,3%), Гонконге (-2,4%),

(-2,4%), Марокко (-5,8%).



Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frank

Какая ситуация в Украине

В Украине во втором квартале цены на жилье выросли в цене на 12% годовых без учета инфляции. Если учитывать инфляцию, то стоимость упала на 7,8%.

Кстати, из-за развязывания войны на территории Украины, россию исключили из рейтинга.