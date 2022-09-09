Кроме того, исследование показало, что в среднем за год цены на жилье выросли на 10%. Несмотря на полномасштабное нападение россии, аналитики также проанализировали, на сколько подорожало жилье в Украине.
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Что известно об исследованиях компании Knight Frank
Knight Frank – это агентство недвижимости, основанное в Лондоне. Компания регулярно собирает данные по ценам на недвижимость. Глобальный индекс стоимости жилья отслеживает изменение средней цены на жилье в 56 странах мира.
Индекс отслеживает номинальный и реальный рост цен в местных валютах.
Что происходит на рынке недвижимости во втором квартале 2022 года
По данным исследования, несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, в 51 из 56 проанализированных стран продолжает расти стоимость жилья.
Влияние инфляции на стоимость жилья / Инфографика Knight Frank
С учетом инфляции ко второму кварталу 2022 года в мире зафиксирован реальный рост всего на 1,6%. В прошлом году этот показатель составил 6,2%.
Где больше всего возросла стоимость жилья
В рейтинге стран с наибольшим годовым ростом цен на жилье во втором квартале 2022 лидирует Турция с показателем 160,6% без учета инфляции. В то же время с учетом инфляции в реальном выражении цены здесь выросли всего на 45,9%.
Также рост зафиксирован в:
- Словакии – номинальный рост на 25,5%, с учетом инфляции – 10,8%,
- Чехии – номинальный рост на 23,5%, с учетом инфляции – 9,5%,
- Исландии – номинальный рост на 22,9%, с учетом инфляции – 12,9%,
- Эстонии – номинальный рост на 21,0%, с учетом инфляции – 5,0%.
Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frank
Где наблюдается снижение цен на жилье
Спад цен в первом квартале (без учета инфляции) зафиксирован в:
- Малайзии (-0,1%),
- Перу (-0,9%),
- материковом Китае (11,3%),
- Гонконге (-2,4%),
- Марокко (-5,8%).
Мировой индекс стоимости жилья в 2022 году / Инфографика Knight Frank
Какая ситуация в Украине
В Украине во втором квартале цены на жилье выросли в цене на 12% годовых без учета инфляции. Если учитывать инфляцию, то стоимость упала на 7,8%.
Кстати, из-за развязывания войны на территории Украины, россию исключили из рейтинга.