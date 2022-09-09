Крім того, дослідження продемонструвало, що в середньому за рік ціни на житло зросли на 10%. Попри повномасштабний напад росії, аналітики також проаналізували на скільки подорожчало житло в Україні.
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Що відомо про дослідження компанії Knight Frank
Knight Frank – це агентство нерухомості, засноване в Лондоні. Компанія регулярно збирає дані щодо цін на нерухомість. Глобальний індекс вартості житла відстежує зміну середньої ціни на житло в 56 країнах по всьому світу.
Індекс відстежує номінальне та реальне зростання цін у місцевих валютах.
Що відбувається на ринку нерухомості у другому кварталі 2022 року
За даними дослідження, попри несприятливу економічну ситуацію, у 51 з 56 проаналізованих країн продовжує зростати вартість житла.
Вплив інфляції на вартість житла / Інфографіка Knight Frank
З урахуванням інфляції до другого кварталу 2022 року у світі зафіксоване реальне зростання лише на 1,6%. Минулого року цей показник становив 6,2%.
Де найбільше зросла вартість житла
У рейтингу країн із найбільшим річним зростанням цін на житло у другому кварталі 2022 року лідирує Туреччина з показником 160,6% без урахування інфляції. Водночас із врахуванням інфляції у реальному вираженні ціни тут зросли лише на 45,9%.
Також ріст зафіксований у:
- Словаччині – номінальне зростання на 25,5%, з урахуванням інфляції – 10,8%,
- Чехії – номінальне зростання на 23,5%, з урахуванням інфляції – 9,5%,
- Ісландії – номінальне зростання на 22,9%, з урахуванням інфляції – 12,9%,
- Естонії – номінальне зростання на 21,0%, з урахуванням інфляції – 5,0%.
Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank
Де спостерігається зниження цін на житло
Спад цін у першому кварталі (без урахування інфляції) зафіксований у:
- Малайзії (-0,1%),
- Перу (-0,9%),
- материковому Китаї (11,3%),
- Гонконгу (-2,4%),
- Марокко (-5,8%).
Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank
Яка ситуація в Україні
В Україні у другому кварталі ціни на житло зросли у ціні на 12% річних без урахування інфляції. Якщо враховувати інфляцію, вартість впала на 7,8%.
До речі, через розв'язання війни на території України, росію виключили з рейтингу.