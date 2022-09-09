Крім того, дослідження продемонструвало, що в середньому за рік ціни на житло зросли на 10%. Попри повномасштабний напад росії, аналітики також проаналізували на скільки подорожчало житло в Україні.

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Що відомо про дослідження компанії Knight Frank

Knight Frank – це агентство нерухомості, засноване в Лондоні. Компанія регулярно збирає дані щодо цін на нерухомість. Глобальний індекс вартості житла відстежує зміну середньої ціни на житло в 56 країнах по всьому світу.

Індекс відстежує номінальне та реальне зростання цін у місцевих валютах.

Що відбувається на ринку нерухомості у другому кварталі 2022 року

За даними дослідження, попри несприятливу економічну ситуацію, у 51 з 56 проаналізованих країн продовжує зростати вартість житла.



Вплив інфляції на вартість житла / Інфографіка Knight Frank

З урахуванням інфляції до другого кварталу 2022 року у світі зафіксоване реальне зростання лише на 1,6%. Минулого року цей показник становив 6,2%.

Де найбільше зросла вартість житла

У рейтингу країн із найбільшим річним зростанням цін на житло у другому кварталі 2022 року лідирує Туреччина з показником 160,6% без урахування інфляції. Водночас із врахуванням інфляції у реальному вираженні ціни тут зросли лише на 45,9%.

Також ріст зафіксований у:

Словаччині – номінальне зростання на 25,5%, з урахуванням інфляції – 10,8%,

– номінальне зростання на 25,5%, з урахуванням інфляції – 10,8%, Чехії – номінальне зростання на 23,5%, з урахуванням інфляції – 9,5%,

– номінальне зростання на 23,5%, з урахуванням інфляції – 9,5%, Ісландії – номінальне зростання на 22,9%, з урахуванням інфляції – 12,9%,

– номінальне зростання на 22,9%, з урахуванням інфляції – 12,9%, Естонії – номінальне зростання на 21,0%, з урахуванням інфляції – 5,0%.



Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank

Де спостерігається зниження цін на житло

Спад цін у першому кварталі (без урахування інфляції) зафіксований у:

Малайзії (-0,1%),

(-0,1%), Перу (-0,9%),

(-0,9%), материковому Китаї (11,3%),

(11,3%), Гонконгу (-2,4%),

(-2,4%), Марокко (-5,8%).



Світовий індекс вартості житла у 2022 році / Інфографіка Knight Frank

Яка ситуація в Україні

В Україні у другому кварталі ціни на житло зросли у ціні на 12% річних без урахування інфляції. Якщо враховувати інфляцію, вартість впала на 7,8%.

До речі, через розв'язання війни на території України, росію виключили з рейтингу.