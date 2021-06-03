В каких странах наиболее стремительно дорожает жилье: есть ли среди них Украина

Турция возглавила рейтинг стран, где быстрее всего растут цены на жилье. В период с начала 2020 года до первого квартала 2021 они повысились на 32%.
В тройку лидеров также попали Новая Зеландия и Люксембург. Об этом говорится в исследовании Международной консалтинговой компании Knight Frank.
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Где и на сколько подорожало жилье
- Турция – 32%.
- Новая Зеландия – 22,1%.
- Люксембург – 16,6%.
- Словакия – 15,5%.
- США – 13,2%.
- Швеция – 13%.
- Австрия – 12,3%.
- Нидерланды – 11,3%.
- Россия – 11,1%.
- Норвегия – 10,9%.
Турция заняла первое место в рейтинге/ Фото Pixabay
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Где цены на жилье существенно не изменились
В некоторых странах жилая недвижимость на вторичном рынке существенно не подорожала в указанный период:
- Венгрия – 1,8%.
- Чили – 1,7%.
- Италия – 1,6%.
- Индонезия – 1,2%.
- Кипр – 0,8%.
Рынок недвижимости в Великобритании начал восстанавливаться после COVID-19 / Фото PixabayПо данным Knight Frank, рынок недвижимости в Европе начал "оживать" после пандемии коронавирусной инфекции. Интересная ситуация замечена в Великобритании. За год страна поднялась с 41-й позиции на 12-ю строчку.
Где недвижимость потеряла в цене
- Испания – 1,8%.
- Индия – 1,6%.
- Марокко – 1,2%.
- Малайзия – 0,9%.