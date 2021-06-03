В каких странах наиболее стремительно дорожает жилье: есть ли среди них Украина

3 июня 2021 , 07:43
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Источник:

Mansion Global

Турция возглавила рейтинг стран, где быстрее всего растут цены на жилье. В период с начала 2020 года до первого квартала 2021 они повысились на 32%.

В тройку лидеров также попали Новая Зеландия и Люксембург. Об этом говорится в исследовании Международной консалтинговой компании Knight Frank.

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Где и на сколько подорожало жилье

  1. Турция – 32%.
  2. Новая Зеландия – 22,1%.
  3. Люксембург – 16,6%.
  4. Словакия – 15,5%.
  5. США – 13,2%.
  6. Швеция – 13%.
  7. Австрия – 12,3%.
  8. Нидерланды – 11,3%.
  9. Россия – 11,1%.
  10. Норвегия – 10,9%.
Украина также попала в рейтинг. Страна заняла 37 место – жилье подорожало на 4,1%.

Турция заняла первое место в рейтинге/ Фото Pixabay

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Где цены на жилье существенно не изменились

В некоторых странах жилая недвижимость на вторичном рынке существенно не подорожала в указанный период:

  • Венгрия – 1,8%.
  • Чили – 1,7%.
  • Италия – 1,6%.
  • Индонезия – 1,2%.
  • Кипр – 0,8%.

Рынок недвижимости в Великобритании начал восстанавливаться после COVID-19​ / Фото Pixabay

По данным Knight Frank, рынок недвижимости в Европе начал "оживать" после пандемии коронавирусной инфекции. Интересная ситуация замечена в Великобритании. За год страна поднялась с 41-й позиции на 12-ю строчку.

Где недвижимость потеряла в цене

  • Испания – 1,8%.
  • Индия – 1,6%.
  • Марокко – 1,2%.
  • Малайзия – 0,9%.
Автор: Наталя Бережна