В каких странах наиболее стремительно дорожает жилье: есть ли среди них Украина

Турция возглавила рейтинг стран, где быстрее всего растут цены на жилье. В период с начала 2020 года до первого квартала 2021 они повысились на 32%.

В тройку лидеров также попали Новая Зеландия и Люксембург. Об этом говорится в исследовании Международной консалтинговой компании Knight Frank.

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Где и на сколько подорожало жилье

Турция – 32%. Новая Зеландия – 22,1%. Люксембург – 16,6%. Словакия – 15,5%. США – 13,2%. Швеция – 13%. Австрия – 12,3%. Нидерланды – 11,3%. Россия – 11,1%. Норвегия – 10,9%.

Турция заняла первое место в рейтинге/ Фото Pixabay

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Где цены на жилье существенно не изменились

В некоторых странах жилая недвижимость на вторичном рынке существенно не подорожала в указанный период:

Венгрия – 1,8%.

Чили – 1,7%.

Италия – 1,6%.

Индонезия – 1,2%.

Кипр – 0,8%.

Рынок недвижимости в Великобритании начал восстанавливаться после COVID-19​ / Фото Pixabay

Где недвижимость потеряла в цене

Испания – 1,8%.

Индия – 1,6%.

Марокко – 1,2%.

Малайзия – 0,9%.

По данным Knight Frank, рынок недвижимости в Европе начал "оживать" после пандемии коронавирусной инфекции. Интересная ситуация замечена в Великобритании. За год страна поднялась с 41-й позиции на 12-ю строчку.