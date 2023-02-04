Последние данные ООН свидетельствуют о том, что Польша приютила наибольшее количество украинцев после 24 февраля – 1 553 707 человек. Боевые действия продолжаются, поэтому многие начали думать над тем, чтобы приобрести жилье, а не тратить средства на его аренду.

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В каком городе самая дорогая недвижимость

Квартиры на польском рынке недвижимости все еще дорожают – таков общий вывод по сравнению цен между кварталами 2022 года. В списке городов лидирует Варшава, где в конце 2022 года один квадратный метр стоил 13 025 злотых. Сразу за столицей идут Гданьск, Краков и Вроцлав – в каждом из этих городов ставка за один квадратный метр уже превысила предел в 10 тысяч злотых, а Познань приближается к этому уровню – 9397 злотых.

Самым дешевым городом является Лодзь, где можно найти квартиры по 7089 злотых за один квадратный метр.

1 польский злотый = 8, 65 гривен

Самая дорогая недвижимость Польши – в столице / Фото unsplash

Упадут ли цены на жилье: что говорят эксперты

Пока цены на жилье ежегодно росли примерно на 10%. Падение или рост цен на жилье в 2023 году зависит от различных факторов, основными из которых являются уровень процентных ставок и уровень инфляции. Если цены на жилье упадут, то в отдельных городах, где меньший спрос на недвижимость.

Неустойчивый рынок недвижимости спровоцирован большим количеством факторов / Фото unsplash

Где будут самые дешевые квартиры в 2023 году

Цена квартир будет зависеть от места покупки и рынка: вторичный или новостройка. Также следует понимать, что цены на жилье в крупных городах и городках могут существенно отличаться, ведь спрос на недвижимость здесь совершенно разный. К примеру, в Силезском воеводстве ставки за один квадратный метр остаются на низком или умеренном уровне. Что касается источника покупки, то самую дешевую квартиру можно купить на аукционе судебных приставов или других ресурсах государственных учреждений.