Останні дані ООН свідчать про те, що Польща прихистила найбільшу кількість українців після 24 лютого – 1 553 707 осіб. Бойові дії тривають, тож багато людей почали думати над тим, щоб придбати помешкання, а не витрачати кошти на оренду житла.

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У якому місті найдорожча нерухомість

Квартири на польському ринку нерухомості все ще дорожчають – такий загальний висновок у порівнянні цін між кварталами 2022 року. У списку міст лідирує Варшава, де наприкінці 2022 року один квадратний метр вартував 13 025 злотих. Відразу за столицею йдуть Гданськ, Краків і Вроцлав – у кожному з цих міст ставка за один квадратний метр вже перевищила межу в 10 тисяч злотих, а Познань наближається до цього рівня – 9397 злотих.

Найдешевшим з найбільших міст є Лодзь, де можна знайти квартири по 7089 злотих за один квадратний метр.

1 польський злотий = 8, 65 гривень

Найдорожча нерухомість Польщі – у столиці / Фото unsplash

Чи впадуть ціни на житло: що кажуть експерти

Поки що ціни на житло щороку зростали приблизно на 10%. Падіння або ж зростання цін на житло у 2023 році залежить від різних факторів, основними з яких є рівень відсоткових ставок і рівень інфляції. Якщо ціни на житло і впадуть, то в окремих місцях, де менший попит на нерухомість.

Нестійкий ринок нерухомості спровокований великою кількістю факторів / Фото unsplash

Де будуть найдешевші квартири у 2023 році

Ціна квартир буде залежати від місця купівлі та ринку: вторинний чи новобудова. Також варто розуміти, що ціни на житло у великих містах та містечках можуть суттєво відрізнятися, адже попит на нерухомість тут зовсім різний. До прикладу, у Сілезькому воєводстві ставки за один квадратний метр залишаються на низькому або помірному рівні. Щодо джерела купівлі, то найдешевшу квартиру можна купити на аукціоні судових приставів чи інших ресурсах державних установ.