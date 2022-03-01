Где поселиться тем, кто убегает от войны: список полезных контактов

В результате активных обстрелов восточно-центральных регионов страны, множество украинцев осталось без жилья.

Спасая свою жизнь и будущее собственных детей, украинцы перемещаются в соседние области или выбирают эвакуацию в статусе беженцев.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Рассказываем, куда обращаться при вынужденном переезде.

По Украине

Центр Совместных Действий – помогает людям, уезжающим от войны в более безопасные регионы. Вас могут принять люди из Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей. Чтобы получить помощь, заполните анкету.

– помогает людям, уезжающим от войны в более безопасные регионы. Вас могут принять люди из Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей. Чтобы получить помощь, заполните анкету. Ukraine Now – если не можете покинуть территорию и нуждаетесь в помощи, оставьте заявку и волонтеры свяжутся с вами в течение дня.

– если не можете покинуть территорию и нуждаетесь в помощи, оставьте заявку и волонтеры свяжутся с вами в течение дня. Приют – портал, где можно найти или предложить жилье в любом регионе Украины. Найти жилье по Украине можно по ссылке.

Винницкая область

Винница

Телефон для подробной информации для переселенцев: 15–60.

Размещение переселенцев:

начальная школа №5 (ул. Богдана Ступки, 18)

винницкий лицей №6 (ул. Стрелецкая, 12)

винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище (ул. Стрелецкая, 5)

торгово-экономический институт (ул. Соборная, 87)

Райгородская сельская община (Гайсинский район)

Помощь переселенцам:

097 724 46 62

067 420 6138

099 188 66 09.

Ивано-Франковская область

Областной гуманитарный штаб:

0342 55 18 68

068 376 77 62.

Телефоны для помощи переселенцам:

067 010 15 80

050 010 15 80

1580.

Адрес, куда обращаться: Центральный ЦНАП (Независимости, 9).

Волынская область

"Горячая линия" для размещения вынужденно перемещенных лиц, телефон – 0332 778 211.

Сообщите ваше местонахождение и количество людей, нуждающихся в поселке.

Координаторы направят вас в ближайшее место свободного поселения.

Волынское региональное отделение Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) будет бесплатно поселять беженцев.

Спортивная академия "ANT" разворачивает лагерь для беженцев. Адрес: Ковельская 40 (сразу за заводом Электротермометрия), телефон – 0(96) 993 26 94.

Луцк

Контакты для организации жилья и помощи переселенцам

0332 778 211

0332 284 185,

проспект Воли, 4а.

Днепропетровская область

Тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за российской агрессии, призывают обращаться за помощью и информацией на горячую линию Днепропетровской областной администрации 0 800 505 600.

Каменское

Координация размещения переселенцев: 097 519 45 71.

Закарпатская область

Областной гуманитарный штаб

(0312) 63 04 40

(0312) 61 54 65

(0312) 61 66 74

(093) 703 88 74

(093) 703 88 76

(096) 284 33 68.

Ужгород

Координационный центр Ужгородского городского совета

(0312) 42 80 29

(0312) 42 80 30

(0312) 61 32 20

(050) 990 51 00

15 – 67

Мукачево

Оперативный штаб Мукачевского городского совета

03131 54210

03131 54275

Кол-центр с целью предоставления консультаций гражданам, нуждающимся в временном размещении: 03131 34646. Адрес: площадь Духновича, 2

Чоп

Чопский городской совет

0312 71 12 42

099 366 27 92 – Самардак Валерий

066 488 04 98 – Ивасюк Сергей

Перечин

050 185 04 15 – Погориляк Иван

099 262 72 27 – Бреньо Любовь

095 604 54 15 – Гаевская Галина

Баранинская сельская община

050 877 37 69 – Марусяк Юрий

050 515 91 70 – Когутич Сергей

066 831 89 27 – Иванцик Михаил

Великоберезнянская поселковая община

066 120 77 88 Мицо Иван

099 727 23 72 Пыльник Владислав

095 842 71 37 Веселовский Владислав

Великодобронская сельская община

096 655 66 76 – Надь Федор

050 507 67 95 – Сигетти-Шера Наталья

099 025 46 01 – Годор Балинт

Дубриницко-Малоберезнянская сельская община

095 837 11 20 – Аперий Марьяна

095 902 91 29 - Ладомиряк Марьяна

095 877 29 30 – Блода Виталия

Костринское сельское общество

095 480 14 73 – Черевка Василий

050 279 56 11 – Кирик Ярослав

095 331 92 51 – Качка Василий

Оноковская сельская община

050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Мария

050 921 39 08 – Кузьма Михаил

050 757 60 81 – Иванков Рената

Средненская поселковая община

050 777 85 88 – Чернак Руслан

050 515 55 01 – Василиндра Роман

097 401 40 99 – Шестаков Юрий

Ставненская сельская община

095 085 26 92 – Мандрик Иван

099 384 40 33 – Рейпаши Лариса

050 706 92 63 – Шоляк Юрий

Сюртовская сельская община

095 141 55 18 – Пушкарь Арпад

067 555 73 64 – Шаго Олиз

Турья-Реметовская сельская община

099 765 93 35 – Крупчинская Александра

095 136 83 30 – Девицкая Надежда

095 436 92 29 – Король Владимир

Холмовская сельская община

099 630 09 29 – Якубец Василий

095 204 80 99 – Лазорик Ольга

050 565 32 61 – Вачиля Татьяна

Много полезной информации можно найти в местной группе помощи беженцам "Помощь Закарпатья".

Львовская область

Номера телефона, за которыми могут обращаться, как переселенцы, так и львовяне, которые хотят помочь беженцам:

0962328193 – если вы хотите оказать любую помощь центру;

0684147963 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;

0971821860 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;

0973474459 – для тех, кто нуждается в убежище;

0636633371 – для решения транспортных вопросов.

Также, по данным Львовского городского совета, в городе действует координационный центр для переселенцев. Обращаться по телефону 032 254 60 79.

Львов

Контакт-центр (для малых групп переселенцев): 0322546015.

Все переселенцы должны двигаться к Арене Львов

Новый Раздел

Общежитие Новораздельского профессионального лицея; телефоны – 063 357 11 22 и 067 929 08 01.

Тернопольская область

Гуманитарный штаб:

Телефон: 063 180 38 83

"Каритас" и БФ "Свет реформации":

Телефон: 098 174 77 41

Чортков

Оперативный штаб Чортковского городского совета. Чтобы получить помощь – позвоните по телефону:

067 271 57 82,

095 146 53 73.

Хмельницкая область

Координационный центр. Телефон: 0671331550. Также, при областном оперативном штабе действует горячая линия +38 067 380 35 11. По этому номеру можно получить информацию, куда можно обратиться с помощью пострадавших от войны людей.

Полный список адресов, где принимают беженцев.

Хмельницкий

ул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122

кинотеатр имени Т. Шевченко, ул. Проскуровская, 40

клуб "СВ", ул. Свободы, 1А, 0687923479

кафе "Изюм", ул. Подольская, 93, 0674254545

Хмельницкий Национальный университет, ул. Институтская, 11, 0979053027

Хмельницкий электромеханический колледж, 0961199620

помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13

Ресторан "Forrest", ул. Проскуровская, 66/1, 0980488488

фитнес-клуб "Спортленд", ул. Заричанская, 3, 0986234939

ресторан "Конфета Потоцких", ул. Грушевского, 66, 0671213030

ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б, 0674454587

отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3

спа-центр "Камелот", ул. Львовское шоссе, 74, 0974628777, 0677280868

Частный лицей "Гармония", ул. Молодежная, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081

ООШ №20, ул. Иоанна Павла II

дом, Озерная, 0977473178

хостел, Ружическая, 0979539901.

Волочиск

Контакты для организации жилья и помощи переселенцам: 098 342 81 60 (Людмила Бруковская), ул. независимости 88, каб. 106: отдел социальной защиты населения Волочиского городского совета.

Черновицкая область

Областной гуманитарный штаб

095 153 62 98

098 508 84 84

097 324 93 74

095 090 17 98

Черновцы

Координация размещения переселенцев

0951536298

0985088484

ОО "Черновицкое объединение "Защита" (ул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);

сообщество баптистов (0501068881, 0661013441);

дом молитвы (ул. Героев Майдана 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);

церковь Эммануил (ул. Кобылянской 53; 066 937 42 87);

Украинский народный дом (ул. Армянская, 26; 099 325 97 41);

Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 этаж, зал А/Б и ул. Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);

ресторан "Дом" (ул. Русская, 1а; 099 099 10 00);

Также работает телеграм-канал для поиска жилья: t.me/housing_cv.

Новоселица

Координация размещения переселенцев: Новоселицкий городской совет (ул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).

Сторожинец

Штаб координации размещения переселенцев (ул. Черновицкая, 6А; 066 613 85 91).

Кицмань

Горячая линия для переселенцев: (0373) 622 049, (0373) 623 975

Глубокская поселковая община (Глубокский район)

Места для размещения переселенцев:

Спортзал глубокой гимназии (с. Глубокая, ул. Героев Небесной Сотни, 73; 097 591 61 47)

Ржавинецкая сельская община (Заставновский район)

Относительно размещения переселенцев: 097 839 51 91

Братановская сельская община (Сокирянский район)

Места для размещения переселенцев:

Братановский учебно-воспитательный комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)

Ванчиковецкая сельская община

Относительно размещения переселенцев: 0664499549; 095 383 50 01

Лужанская поселковая община

Места для размещения переселенцев: ресторан "Княгиня Ольга" (пгт Лужан; 066 421 08 30).

Ровенская область

Ровно

Круглосуточная "горячая линия" для переселенцев

0362 400 100

098 505 83 25

При отсутствии связи обращаться по адресу: ул. Словацкого, 1 (2 этаж), ГУ Национальной социальной сервисной службы Украины в Ровенской области.

Здолбунов

"Горячая линия" для переселенцев:

068 077 54 37

Пункт приёма переселенцев: ул. Г. Мазепы, 25.

Минреинтеграции предоставляет номера "горячих линий" служб гражданской защиты

Луганская область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00

Донецкая область – 062 645 82 82, 050 347 90 70

Харьковская область – 057 700 30 90.

Работает также круглосуточная "горячая линия" Минреинтеграции по кризисным вопросам - +38 044 355 1478.

Также по этому номеру телефона граждане смогут получить актуальную проверенную информацию о ситуации в Украине.

Источник: ИА «Вовремя» - https://vchasnoua.com/donbass/71519-tym-khto-ide-vid-viiny-korysni-kontakty-v-rehionakh-ukrainy