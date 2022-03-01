Где поселиться тем, кто убегает от войны: список полезных контактов

1 марта 2022 , 18:29
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Источник:

"Вчасно"

В результате активных обстрелов восточно-центральных регионов страны, множество украинцев осталось без жилья.

Спасая свою жизнь и будущее собственных детей, украинцы перемещаются в соседние области или выбирают эвакуацию в статусе беженцев. 

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Рассказываем, куда обращаться при вынужденном переезде. 

По Украине

  • Центр Совместных Действий  – помогает людям, уезжающим от войны в более безопасные регионы. Вас могут принять люди из Львовской, Закарпатской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской областей. Чтобы получить помощь, заполните анкету.
  • Ukraine Now  – если не можете покинуть территорию и нуждаетесь в помощи, оставьте заявку и волонтеры свяжутся с вами в течение дня.
  • Приют – портал, где можно найти или предложить жилье в любом регионе Украины. Найти жилье по Украине можно по ссылке.

Винницкая область

Винница

Телефон для подробной информации для переселенцев: 15–60.

Размещение переселенцев:

  • начальная школа №5 (ул. Богдана Ступки, 18)
  • винницкий лицей №6 (ул. Стрелецкая, 12)
  • винницкое межрегиональное высшее профессиональное училище (ул. Стрелецкая, 5)
  • торгово-экономический институт (ул. Соборная, 87)

Райгородская сельская община (Гайсинский район)

Помощь переселенцам:

  • 097 724 46 62
  • 067 420 6138
  • 099 188 66 09.

Ивано-Франковская область

Областной гуманитарный штаб:

  • 0342 55 18 68
  • 068 376 77 62.

Телефоны для помощи переселенцам:

  • 067 010 15 80
  • 050 010 15 80
  • 1580.

Адрес, куда обращаться: Центральный ЦНАП (Независимости, 9).

Волынская область

"Горячая линия" для размещения вынужденно перемещенных лиц, телефон – 0332 778 211.

  • Сообщите ваше местонахождение и количество людей, нуждающихся в поселке.
  • Координаторы направят вас в ближайшее место свободного поселения.

Волынское региональное отделение Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АФНУ) будет бесплатно поселять беженцев.

Спортивная академия "ANT" разворачивает лагерь для беженцев. Адрес: Ковельская 40 (сразу за заводом Электротермометрия), телефон – 0(96) 993 26 94. 

Луцк

Контакты для организации жилья и помощи переселенцам

  • 0332 778 211
  • 0332 284 185,
  • проспект Воли, 4а.

Днепропетровская область

Тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за российской агрессии, призывают обращаться за помощью и информацией на горячую линию Днепропетровской областной администрации 0 800 505 600.

Каменское

Координация размещения переселенцев: 097 519 45 71.

Закарпатская область

Областной гуманитарный штаб

  • (0312) 63 04 40
  • (0312) 61 54 65
  • (0312) 61 66 74
  • (093) 703 88 74
  • (093) 703 88 76
  • (096) 284 33 68.

Ужгород

Координационный центр Ужгородского городского совета

  • (0312) 42 80 29
  • (0312) 42 80 30
  • (0312) 61 32 20
  • (050) 990 51 00
  • 15 – 67

Мукачево

Оперативный штаб Мукачевского городского совета

  • 03131 54210
  • 03131 54275

Кол-центр с целью предоставления консультаций гражданам, нуждающимся в временном размещении: 03131 34646. Адрес: площадь Духновича, 2

Чоп

Чопский городской совет

  • 0312 71 12 42
  • 099 366 27 92 – Самардак Валерий
  • 066 488 04 98 – Ивасюк Сергей

Перечин

  • 050 185 04 15 – Погориляк Иван
  • 099 262 72 27 – Бреньо Любовь
  • 095 604 54 15 – Гаевская Галина

Баранинская сельская община

  • 050 877 37 69 – Марусяк Юрий
  • 050 515 91 70 – Когутич Сергей
  • 066 831 89 27 – Иванцик Михаил

Великоберезнянская поселковая община

  • 066 120 77 88 Мицо Иван
  • 099 727 23 72 Пыльник Владислав
  • 095 842 71 37 Веселовский Владислав

Великодобронская сельская община

  • 096 655 66 76 – Надь Федор
  • 050 507 67 95 – Сигетти-Шера Наталья
  • 099 025 46 01 – Годор Балинт

Дубриницко-Малоберезнянская сельская община

  • 095 837 11 20 – Аперий Марьяна
  • 095 902 91 29 - Ладомиряк Марьяна
  • 095 877 29 30 – Блода Виталия

Костринское сельское общество

  • 095 480 14 73 – Черевка Василий
  • 050 279 56 11 – Кирик Ярослав
  • 095 331 92 51 – Качка Василий

Оноковская сельская община

  • 050 372 50 17 – Коваль-Мазюта Мария
  • 050 921 39 08 – Кузьма Михаил
  • 050 757 60 81 – Иванков Рената

Средненская поселковая община

  • 050 777 85 88 – Чернак Руслан
  • 050 515 55 01 – Василиндра Роман
  • 097 401 40 99 – Шестаков Юрий

Ставненская сельская община

  • 095 085 26 92 – Мандрик Иван
  • 099 384 40 33 – Рейпаши Лариса
  • 050 706 92 63 – Шоляк Юрий

Сюртовская сельская община

  • 095 141 55 18 – Пушкарь Арпад
  • 067 555 73 64 – Шаго Олиз

Турья-Реметовская сельская община

  • 099 765 93 35 – Крупчинская Александра
  • 095 136 83 30 – Девицкая Надежда
  • 095 436 92 29 – Король Владимир

Холмовская сельская община

  • 099 630 09 29 – Якубец Василий
  • 095 204 80 99 – Лазорик Ольга
  • 050 565 32 61 – Вачиля Татьяна

Много полезной информации можно найти в местной группе помощи беженцам "Помощь Закарпатья".

Львовская область

Номера телефона, за которыми могут обращаться, как переселенцы, так и львовяне, которые хотят помочь беженцам:

  • 0962328193 – если вы хотите оказать любую помощь центру;
  • 0684147963 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;
  • 0971821860 – для тех, кто нуждается в приюте, жилье или гуманитарной помощи;
  • 0973474459 – для тех, кто нуждается в убежище;
  • 0636633371 – для решения транспортных вопросов.

Также, по данным Львовского городского совета, в городе действует координационный центр для переселенцев. Обращаться по телефону 032 254 60 79.

Львов

Контакт-центр (для малых групп переселенцев): 0322546015.

Все переселенцы должны двигаться к Арене Львов

Новый Раздел

Общежитие Новораздельского профессионального лицея; телефоны – 063 357 11 22 и 067 929 08 01.

Тернопольская область

Гуманитарный штаб:

  • Телефон: 063 180 38 83

"Каритас" и БФ "Свет реформации":

  • Телефон: 098 174 77 41

Чортков

Оперативный штаб Чортковского городского совета. Чтобы получить помощь – позвоните по телефону:

  • 067 271 57 82,
  • 095 146 53 73.

Хмельницкая область

Координационный центр. Телефон: 0671331550. Также, при областном оперативном штабе действует горячая линия +38 067 380 35 11. По этому номеру можно получить информацию, куда можно обратиться с помощью пострадавших от войны людей.

Полный список адресов, где принимают беженцев.

Хмельницкий

  • ул. З-Нова, 70/1, 0638212793, 0979761929, 0503764725, 0503390122
  • кинотеатр имени Т. Шевченко, ул. Проскуровская, 40
  • клуб "СВ", ул. Свободы, 1А, 0687923479
  • кафе "Изюм", ул. Подольская, 93, 0674254545
  • Хмельницкий Национальный университет, ул. Институтская, 11, 0979053027
  • Хмельницкий электромеханический колледж, 0961199620
  • помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13
  • Ресторан "Forrest", ул. Проскуровская, 66/1, 0980488488
  • фитнес-клуб "Спортленд", ул. Заричанская, 3, 0986234939
  • ресторан "Конфета Потоцких", ул. Грушевского, 66, 0671213030
  • ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе 2/1 Б, 0674454587
  • отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3
  • спа-центр "Камелот", ул. Львовское шоссе, 74, 0974628777, 0677280868
  • Частный лицей "Гармония", ул. Молодежная, 12/1, 0978647876, 0676777389, 0680659081
  • ООШ №20, ул. Иоанна Павла II
  • дом, Озерная, 0977473178
  • хостел, Ружическая, 0979539901.

Волочиск

Контакты для организации жилья и помощи переселенцам: 098 342 81 60 (Людмила Бруковская), ул. независимости 88, каб. 106: отдел социальной защиты населения Волочиского городского совета.

Черновицкая область

Областной гуманитарный штаб

  • 095 153 62 98
  • 098 508 84 84
  • 097 324 93 74
  • 095 090 17 98

Черновцы

Координация размещения переселенцев

  • 0951536298
  • 0985088484
  • ОО "Черновицкое объединение "Защита" (ул. Щербанюка 48; 095 648 17 04);
  • сообщество баптистов (0501068881, 0661013441);
  • дом молитвы (ул. Героев Майдана 236; 066 444 47 34, 099 189 21 75);
  • церковь Эммануил (ул. Кобылянской 53; 066 937 42 87);
  • Украинский народный дом (ул. Армянская, 26; 099 325 97 41);
  • Danceavenue (ТЦ Проспект, 4 этаж, зал А/Б и ул. Комарова 9А; 095 383 52 83, 050 979 25 55);
  • ресторан "Дом" (ул. Русская, 1а; 099 099 10 00);

Также работает телеграм-канал для поиска жилья: t.me/housing_cv.

Новоселица

Координация размещения переселенцев: Новоселицкий городской совет (ул. Чкалова, 7; 050 434 56 04).

Сторожинец

Штаб координации размещения переселенцев (ул. Черновицкая, 6А; 066 613 85 91).

Кицмань

Горячая линия для переселенцев: (0373) 622 049, (0373) 623 975

Глубокская поселковая община (Глубокский район)

Места для размещения переселенцев:

  • Спортзал глубокой гимназии (с. Глубокая, ул. Героев Небесной Сотни, 73; 097 591 61 47)
  • Ржавинецкая сельская община (Заставновский район)
  • Относительно размещения переселенцев: 097 839 51 91

Братановская сельская община (Сокирянский район)

Места для размещения переселенцев:

  • Братановский учебно-воспитательный комплекс (068 720 40 78; 097 707 86 30; 097 976 63 25)
  • Ванчиковецкая сельская община
  • Относительно размещения переселенцев: 0664499549; 095 383 50 01

Лужанская поселковая община

Места для размещения переселенцев: ресторан "Княгиня Ольга" (пгт Лужан; 066 421 08 30).

Ровенская область

Ровно

Круглосуточная "горячая линия" для переселенцев

  • 0362 400 100
  • 098 505 83 25

При отсутствии связи обращаться по адресу: ул. Словацкого, 1 (2 этаж), ГУ Национальной социальной сервисной службы Украины в Ровенской области.

Здолбунов

"Горячая линия" для переселенцев:

  • 068 077 54 37

Пункт приёма переселенцев: ул. Г. Мазепы, 25.

Минреинтеграции предоставляет номера "горячих линий" служб гражданской защиты

  • Луганская область – 064 524 11 03, 095 910 19 20, 096 298 51 00
  • Донецкая область – 062 645 82 82, 050 347 90 70
  • Харьковская область – 057 700 30 90.

Работает также круглосуточная "горячая линия" Минреинтеграции по кризисным вопросам - +38 044 355 1478.

Также по этому номеру телефона граждане смогут получить актуальную проверенную информацию о ситуации в Украине.
Источник: ИА «Вовремя» - https://vchasnoua.com/donbass/71519-tym-khto-ide-vid-viiny-korysni-kontakty-v-rehionakh-ukrainy

Автор: Юлія Бабич